Клементина Вон: що відомо про старшу доньку супермоделі Клаудії Шиффер

Клементина дуже схожа на свою знамениту матір, але поки ще не пробувала себе як модель. Але вона часто постить фото свого розкішного життя.

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Нещодавно Клементина Вон, дочка супермоделі Клаудії Шиффер і режисера Меттью Вона, відзначила 19-річчя. Старша з трьох дітей знаменитостей могла б стати моделлю, або спробувати себе в кіно. Але поки що вона веде життя звичайного, але дуже багатого підлітка. А за її життям у соцмережах стежать понад 13 тисяч підписників в Instagram. Про це пише Hello Magazine.

Від розкішної відпустки і гучних модних заходів до вечерь в ексклюзивних ресторанах і доступу до великого дизайнерського гардеробу — життя Клементини для багатьох є втіленням мрії.

Клементина Вон

Виховання Клементини було зовсім не звичайним. Виросла разом з двома братами і сестрами у величезному особняку з 14 спальнями вартістю 9 мільйонів доларів, розташованому в мальовничій англійській сільській місцевості, її життя від самого початку було відзначене багатством і стилем.

Її батьки, Клаудія і Меттью Вон, шановний англійський режисер, подбали про те, щоб їхні діти отримали найкраще зі світу моди і кіно.

Вони навіть купили другий особняк у Великій Британії, часто пересуваючись між будинками, іноді на вертольоті, через щільний графік зйомок Меттью.

Незважаючи на те, що спочатку Клементина ухилялася від уваги громадськості, вона в підсумку завела акаунт у соцмережах і почала демонструвати своє життя на просторах Інтернету.

Офіційно вона ще не увійшла в модельний світ (за винятком дитячої появи у Vogue), але її пристрасть до моди незаперечна.

Маленька Клементина Вон на руках матері

Раніше вона відвідувала разом з матір'ю Тиждень моди в Мілані, а також вона стежила за нею з-за лаштунків показу Versace.

Клементина Вон за лаштунками модного показу

Багато хто відзначив разючу схожість Клементини, або як її називають рідні — Клеммі, з її матір'ю Клаудією, назвавши її "двійником" супермоделі. Це порівняння натякає на блискуче майбутнє Клементини в індустрії моди, яка потенційно може піти стопами своєї матері.

Клаудія Шиффер розповідала в інтерв'ю Vogue, що Клеммі дуже захоплена модою.

"Клементина любить усе оверсайз: світшоти і великі ланцюги. Вона завжди каже: "Що в тебе є з 90-х, мамо?"

Розмірковуючи про зростання Клементини та її нову ідентичність у світі моди, Клаудія бачить світле майбутнє. У кожному дні народження сердечні послання Клаудії Клементині в Instagram розкривають глибокий зв'язок і гордість, яку вона відчуває за свою доньку.

"Клементині сьогодні 19 років! Продовжуй мислити нестандартно і залишатися такою щирою, сердечною, турботливою і люблячою дорослою дівчинкою, якою ти є", — написала Клаудія, наголосивши на їхньому зв'язку і любові до моди, що визначає їхнє ставлення.

Нагадаємо, раніше супермодель розповідала про свій стиль і про те, як вона підбирає свій гардероб.