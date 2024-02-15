Вагітна Джамала розповіла про трагічну звістку у сім'ї

Співачка опублікувала архівні фото з телефона та показала щасливі фото разом зі своїм домашнім улюбленцем. У дописі Джамала з сумом повідомила, що її собачка померла.

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40-річна українська співачка Джамала (справжнє ім’я Сусана Алімівна Джамаладінова), яка нещодавно зізналася, що втретє готується стати мамою, повідомила про важку втрату в родині. Трагічною звісткою про смерть свого домашнього улюбленця Джамала написала у своєму інстаграмі.

"Дякую тобі, що була нашою родиною. Вибач, що таке життя… війна. Ти була справжньою любов’ю для нас", — прокоментувала втрату в сім’ї співачка.

Проілюструвала публікацію Джамала архівними фотографіями з домашнім улюбленцем, на ім'я Баду.

Що саме стало причиною смерті собачки співачка не уточнила, однак дала зрозуміти, що втрата для неї дуже болюча.

Звісно шанувальники підтримали співачку у цей складний для неї період: "Пупсик пухнастий….шкода", "Прийміть мої співчуття", "Співчуваю…вони в нашому серці назавжди…", "О боже, це так важко", "Прийміть мої співчуття. Шкода дуже", "Дуже боляче, коли йдуть ці хутряні клубочки безмежної любові", "Мʼяких хмаринок пухнастику ….", "Знаючи про справжню любов Джамали до тварин, це велика втрата для неї. Щиро співчуваю…", "Дуже шкода.. Так тяжко їх відпускати.. М'яких хмаринок красунечці".

Варто відзначити, що саме з Баду співачка з’явилася на публіці у далекому 2017 році, тоді її домашня улюблениця стала зіркою Маршу за права тварин.

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Довідка

Джамала (насправді його справжнє ім'я Сузана Алієва) — відома українська співачка. Вона народилася 27 листопада 1983 року у Киргизстані, але виростила в Україні. Джамала відома своїм унікальним голосом і здатністю передати глибокі емоції через свої виконання.

Вона стала всесвітньо відомою, перемігши у конкурсі Євробачення 2016 з піснею 1944. Ця пісня розповідає про депортацію кримських татар у 1944 році за часів радянського режиму. Вона була відзначена першим місцем і принесла Україні перемогу в цьому престижному музичному конкурсі.

Джамала також випустила інші успішні альбоми. Її музика поєднує різні стилі, такі як джаз, фолк, соул та етнічна музика, і відзначається глибокими текстами та емоційним виконанням.

Джамала також активно виступає на концертах та має широку базу прихильників як в Україні, так і по всьому світу. Вона є визнаною і талановитою співачкою, яка зуміла привернути увагу до важливих історичних подій через свою музику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала повідомила про смерть близької людини. Крім цього, раніше вона показала, синів, що підросли.