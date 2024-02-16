Гарік Кричевський хіт "Мій номер 245" заспівав із донькою українською мовою (відео)

Автор і виконавець змінив не лише назву пісні, а й сам текст. Тепер перекладений шлягер називається "Мій потяг 245".

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Заслужений артист України, знаменитий український шансоньє Гарік Кричевський переклав свій шлягер "Мій номер 245" українською мовою. Днями зірка на своїй сторінці в Instagram розмістив ролик, де він із донькою співають перекладену версію приспіву всім відомого хіта.

Такий музичний подарунок шанувальники його таланту отримали з нагоди дня народження доньки Вікторії, яка 4 лютого відзначила своє 27-річчя.

Як назва, так і текст пісні, тепер звучать зовсім по-іншому. Кричевський вирішив переінакшити сенс треку на романтичний лад і прибрати "кримінальність" у рядках пісні. Тепер перекладений шлягер називається "Мій потяг 245", а в тексті оспівуються поїздки в поїздах і Львів.

Шанувальникам дуже сподобався переклад відомої пісні, у коментарях вони пишуть артисту слова подяки: "Спасибі!!! До сліз! Яка гарна Українська мова!", "Спасибі вам щиро", "Всі ваші пісні краще звучать українською мовою", "Супер! Вітаємо!", "Дуже круто!", "Ого, круто! Пісня мого дитинства. Коли їздили на дачу, слухали".

Хто такий Гарік Кричевський

Гарік Кричевський (Георгій Едуардович Кричевський) — український співак у стилі шансону, автор-виконавець, письменник, телеведучий. Заслужений артист України (2004 рік), неодноразовий лауреат премії "Шансон року" (2002, 2003, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років).

Народився 31 березня 1963 року у Львові в родині лікарів. Закінчив Львівський державний медінститут, працював лікарем-рентгенологом у Львівському діагностичному центрі.

У 2012 році був ведучим програми "Круті 90-ті з Гаріком Кричевським" на телеканалі "НТН". Його гурт часто гастролював із концертами Україною, Росією, США, Канадою, Ізраїлем та іншими країнами. З 1995 року по 2013 рік записав альбоми "Вихідний", "Вулиці нашого міста", "Пальчики", "Свобода", "Рідна", "Календарна осінь", "Хмари", "Поїхали".

У 2018 році вийшла перша книга з автобіографічними новелами "Ангели в білому". У лютому 2022 року різко засудив вторгнення Росії в Україну і відмовився від співпраці з російськими музикантами.

Нагадаємо, 15 лютого Олександр Пономарьов показав, який вигляд має його єдиний 17-річний син. У зверненні співак назвав сина подарунком Бога.