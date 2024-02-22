Пити щодня: 5 протизапальних напоїв для здоров'я кишечника

Здоровий кишківник відіграє важливу роль у досягненні цілей зі схуднення і підтримці здоров'я загалом. Додайте до свого раціону напої, які борються з вихваляннями та нормалізують роботу кишечника.

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Оптимальне здоров'я кишечника життєво важливе для травлення, засвоєння поживних речовин і міцного імунітету. Прагнення схуднути і налагодити роботу кишківника передбачає боротьбу із запаленням, яке є ключовим фактором травного дискомфорту. Саме тут у гру вступають напої, що допомагають впоратися із запаленнями. Про це пише She Finds.

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Докторка медичних наук Дестіні Муді розповіла про п'ять напоїв, що борються із запаленнями, які допоможуть зробити ваш живіт плоским і збалансувати роботу кишківника.

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай відомий не тільки своїм освіжаючим смаком, а й потенційним внеском у боротьбу із зайвою вагою. Зелений чай, багатий на антиоксиданти, особливо на катехіни, має протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення кишківника й поліпшити здоров'я травної системи.

"Великий метааналіз показує, що зелений чай і екстракт зеленого чаю можуть зменшити жир на животі. Було доведено, що сполука, яка міститься в зеленому чаї, під назвою EGCG, зменшує окружність талії. Прийом 500 міліграмів зеленого чаю щодня протягом приблизно 3 місяців може дати відчутні результати. Однак можуть знадобитися подальші дослідження", — зазначає Муді.

Зелений фреш

Зелений фреш, наповнений вітамінами, мінералами й антиоксидантами з таких інгредієнтів, як капуста, шпинат, селера й огірок, підтримує загальне здоров'я травної системи. Велика кількість клітковини в цих інгредієнтах сприяє регулярному випорожненню і зменшенню здуття живота, допомагаючи зробити живіт плоским.

"Фреш із зелені дає вашому організму порцію суперпродуктів, оскільки його зазвичай готують із селери, капусти, мангольду, шпинату, спіруліни, хлорели та м'яти. Ці продукти багаті антиоксидантами для боротьби із запаленнями", — каже Муді.

Золоте молоко

Фото: Freepik

Ключовим інгредієнтом цього напою є куркума, що містить куркумін, відомий своїми протизапальними властивостями. Куркумін може допомогти полегшити проблеми з травленням і зменшити запалення кишечника, сприяючи оздоровленню травної системи.

Наука показала, що куркума це "потужний антибактеріальний і противірусний засіб, який також може знизити ризик розвитку раку завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Також було висловлено припущення, що куркумін, активний інгредієнт куркуми, зміцнює кишковий бар'єр і кишечник", — заявляє Муді.

Буряковий сік

Буряк є хорошим джерелом клітковини, яка підтримує регулярність травлення і допомагає полегшити здуття, сприяючи більш плоскому животу. Крім того, буряковий сік містить нітрати, які покращують кровообіг і фізичну працездатність.

Муді розповідає: "Як спортивний дієтолог, я добре знайома з цим напоєм через переваги, які він дає спортсменам. Буряк багатий на нітрати, які сприяють відкриттю кровоносних судин і поліпшенню кровотоку, що не тільки чудово підходить для нашого серця, а й допомагає в спортивних результатах, покращуючи приплив кисню до м'язів. Буряк також містить беталаїни, які борються із запаленнями. До того ж у буряку дуже мало калорій, тому він може допомогти зробити талію меншою".

Кефір

Фото: Freepik

Кефір — це кисломолочний продукт, який сприяє плоскому животу і підтримці збалансованого кишечника. Цей багатий на пробіотики напій наповнений корисними бактеріями, що підтримують здоровий мікробіом кишечника.

"Будучи потужнішим джерелом пробіотиків, ніж йогурт, кефір є ферментованим напоєм, традиційно приготованим з коров'ячого або козячого молока. У результаті виходить м'який і терпкий напій з високим вмістом білка. Кефір також містить спеціальний пробіотик Lactobacillus kefiri, який можна знайти тільки в кефірі, і, як було виявлено, він пригнічує ріст шкідливих бактерій, таких як сальмонела, що корисно для нашого мікробіома", — каже експерт.

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Раніше Фокус писав про те, що включення до свого раціону цілющих для кишечника напоїв допомагає підтримувати здоров'я травної системи

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.