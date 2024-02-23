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Настя Каменських зустрілася з нареченим Меган Фокс (фото)

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Фото: Instagram | Настя Каменських і Machine Gun Kelly

Настя Каменських і Потап відвідали головну подію Латинської Америки — Premio Lo Nuestro. Втім, разом подружжя не позувало для фото.

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Українська співачка Настя Каменських зустрілася на червоній доріжці з американським музикантом Machine Gun Kelly в Маямі. Про подію артистка розповіла у своєму Instagram.

Дружина Потапа відвідала головну подію Латинської Америки – Premio Lo Nuestro.

"Cьогодні я гість з України на головному червоному хіднику премії @premiolonuestro. Використовую кожну можливість, що говорити про Україну і нагадувати світу, що війна триває, що наші люди переживають надзвичайно важкі часи і потребують всебічної підтримки. Це важливий вечір і для мене велика честь мати можливість ділитись тут своєю творчістю, розповідати про неймовірно талановитих українців та бути почутою", — зазначила Настя Каменських.

Настя Каменських

Зокрема, українська знаменитість була помічена на публіці з нареченим Меган Фокс Machine Gun Kelly. Музиканти зробили спільне фото на червоній доріжці. Самої Фокс на події не було.

Настя Каменських та Machine Gun Kelly Fullscreen
Настя Каменських та Machine Gun Kelly
Фото: Instagram

Потап також відвідав подію, проте з дружиною його не помітили. Репер сфотографувався з низкою знаменитостей: Machine Gun Kelly, Anitta, Bad Gyal, Gente de Zona, Lele Pons.

Потап

Нещодавно Настя Каменських, яка активно підкорює іноземний ринок, представила пісню Con Amor Se Cura, яку створила з відомим кубинським продюсером Descemer Bueno.

Нова пісня Насті Каменських

Нагадаємо, Меган Фокс потрапила в скандал, образивши українських жінок.

Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Насті Каменських та Потапа.