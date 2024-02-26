Белла Хадід більше не обличчя косметики Charlotte Tilbury: що планує робити модель

Раніше Dior припинили співпрацю з Беллою, яка активно виступає на захист Палестини, замінивши її ізраїльською моделлю. Втім, представники Charlotte Tilbury наголошують, що в них просто закінчився термін контракту.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід більше не буде обличчям популярного косметичного бренду Charlotte Tilbury. Про це пише Daily Mail.

Новина стала несподіванкою для прихильників провідного британського бренду косметики.

Одне джерело повідомило, що керівники бренду були настільки схвильовані майбутнім випуском губної помади із зображенням Белли, що вони повідомили своїм співробітникам, що переуклали із супермоделлю контракт, хоча компанія це заперечує.

Белла Хадід у кампейні для Charlotte Tilbury

Згодом сама Шарлотта Тілбері підтвердила, що контракт з Хадід закінчився.

Шарлотта Тілбері

"Персонал очікував, і їм пообіцяли рекламні матеріали, у яких Белла Хадід буде головною жінкою для повторного просування серії Air Brush Flawless. Вони розіслали відео та вміст персоналу, вихваляючись тим, що залучили Беллу Хадід як обличчя повторної акції, оскільки її підтримка розпродає косметичні продукти, як гарячі пиріжки. Шарлотта Тілбері назвала це "ефектом Белли Хадід", але раптом нічого", — розповіло джерело видання.

Втім, Белла Хадід планує у травні 2023 року відкрити власну компанію з виробництва косметики та оздоровлення Orebella.

Белла Хадід запускає власний косметичний бренд

Представник Шарлотти Тілбері сказав: "Ми дуже раді, що Белла запускає власний асортимент пізніше цього року. Нам завжди подобалося працювати з Беллою, і, незважаючи на те, що її контракт закінчився, вона залишається великим другом як Шарлотти, так і бренду, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість створювати більше чарівних моментів краси разом у майбутньому".

Нагадаємо, Dior розірвали угоду з Беллою Хадід після її підтримки Палестини, замінивши знаменитість ізраїльською моделлю.

Також Фокус писав про нові романтичні стосунки Белли Хадід.