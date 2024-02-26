"Я ненавиджу Майдан": Віра Іванівна з "Реальної містики" потрапила в скандал (відео)

Артистка Олена Бондаренко-Рєепіна повторила російські наративи про "дітей Донбасу" і про те, що "Майдан" став причиною російсько-української війни. При цьому акторка рік тому на своїй сторінці в соцмережі писала про те, що вторгнення ЗС РФ в Україну коштувало їй здоров'я.

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Українська акторка Олена Бондаренко-Рєпіна, більш знайома телеглядачам, як Віра Іванівна з "Реальної містики", потрапила в скандал, образивши героїв Революції Гідності. Про інцидент написала журналістка Аліна Доротюк у своєму Telegram-каналі в неділю, 25 лютого.

Вона опублікувала відео, на якому Бондаренко-Рєпіна озвучує російські пропагандистські наративи, лаючи учасників Революції Гідності та висловлюючись проти української нації.

"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Проклятий Майдан!" — говорить актриса на відео.

Також Олена Бондаренко-Рєпіна невтішно відгукується про українську націю загалом і про історичну постать Степана Бандери зокрема.

"Слава нації? Якої нації? Якій нації? Ви хоча б знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають із корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу", — сказала артистка.

Журналістка Аліна Доротюк, своєю чергою, обурилася тим, що після таких висловлювань Олена Бондаренко продовжує грати ролі в театрі.

Журналістка Аліна Доротюк написав пост про різкі вісказування артистки Фото: Скриншот

"І такі люди грають провідні ролі в одному з театрів у самому центрі столиці. Хто не впізнав часом — це та сама улюблениця мільйонів Віра Іванівна з "Реальної містики" — актриса Олена Рєпіна", — написала Доротюк.

На підтвердження вона опублікувала афішу Київського драматичного театру "Браво". У четвер, 29 лютого, у ньому має відбутися прем'єра вистави "Памела, або... як убити бабусю". У трагікомедії одну з ролей грає й Олена Бондаренко-Рєпіна.

Олена Бондаренко-Рєпіна грає одну з ролей у трагікомедії "Памела, або... як убити бабусю"

Крім того, у річницю початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Олена Бондаренко опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook провокаційний пост.

"Для мене війна почалася 13 квітня 2014 року. Було нестерпно боляче і не зрозуміло....чому, чому у нас? Чому діти Донбасу....стали личинками колорада.... І чому так круто перевернули історію? І люди, які перемогли фашизм, стали ворогами? І віра, якою хрещена наша земля князем Володимиром, стала непотрібною? І чому за 8 років, ніхто не захотів мирно залагодити конфлікт?", — написала виконавиця ролі Віри Іванівни.

В опублікованому пості Олена Бондаренко-Рєпіна шкодує "дітей Донбасу" Фото: Скриншот

При цьому ще 25 січня 2023 року Олена Рєпіна писала, що "війна нікого не обійшла стороною. Позначилася вона і на моєму здоров'ї. Початок війни моя сім'я провела під обстрілами, і всі 11 місяців я була в сильному напруженні", просячи фінансову допомогу на лікування наслідків мікроінсульту.

У 2023 році Олена Рєпіна писала про погіршення здоров'я на тлі початку війни з Росією Фото: Скриншот

Олена Бондаренко-Рєпіна — українська актриса театру і кіно. Здобула вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Карпенка-Карого. Після закінчення за розділом Олена працювала в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Першу роль у кіно Рєпіна отримала 1995 року, коли виконала епізодичну роль у російському фільмі.

В українських телеглядачів набула популярності завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Свати-5", "Жіночий лікар-2" (роль Людмили Бойко), "Слуга народу" (зіграла директорку школи, в якій працював головний герой), "Реальна містика" (роль прибиральниці Віри Іванівни).

Олена Рєпіна-Бондаренко на сцені Фото: Елега Репина/ Facebook

Нагадаємо, дещо раніше українська актриса пояснила, чому знімалася разом із росіянами. Віталіна Біблів, яку українці знають за фільмом "Будиночок на щастя", з 2008 року виплачувала кредит, узятий на купівлю нерухомості. Для того, щоб не стати жертвою колекторів і не втратити житло, вона брала участь у російсько-українських проєктах.

А 15 лютого ми писали про те, що Таїсія Повалій отримала від СБУ підозру за трьома статтями. За даними слідства, артистка вихваляла Володимира Путіна, героїзувала російських військових і намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.