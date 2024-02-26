"Я ненавиджу Майдан": Віра Іванівна з "Реальної містики" потрапила в скандал (відео)
Артистка Олена Бондаренко-Рєепіна повторила російські наративи про "дітей Донбасу" і про те, що "Майдан" став причиною російсько-української війни. При цьому акторка рік тому на своїй сторінці в соцмережі писала про те, що вторгнення ЗС РФ в Україну коштувало їй здоров'я.
Українська акторка Олена Бондаренко-Рєпіна, більш знайома телеглядачам, як Віра Іванівна з "Реальної містики", потрапила в скандал, образивши героїв Революції Гідності. Про інцидент написала журналістка Аліна Доротюк у своєму Telegram-каналі в неділю, 25 лютого.
Вона опублікувала відео, на якому Бондаренко-Рєпіна озвучує російські пропагандистські наративи, лаючи учасників Революції Гідності та висловлюючись проти української нації.
"Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Проклятий Майдан!" — говорить актриса на відео.
Також Олена Бондаренко-Рєпіна невтішно відгукується про українську націю загалом і про історичну постать Степана Бандери зокрема.
"Слава нації? Якої нації? Якій нації? Ви хоча б знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають із корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу", — сказала артистка.
Журналістка Аліна Доротюк, своєю чергою, обурилася тим, що після таких висловлювань Олена Бондаренко продовжує грати ролі в театрі.
"І такі люди грають провідні ролі в одному з театрів у самому центрі столиці. Хто не впізнав часом — це та сама улюблениця мільйонів Віра Іванівна з "Реальної містики" — актриса Олена Рєпіна", — написала Доротюк.
На підтвердження вона опублікувала афішу Київського драматичного театру "Браво". У четвер, 29 лютого, у ньому має відбутися прем'єра вистави "Памела, або... як убити бабусю". У трагікомедії одну з ролей грає й Олена Бондаренко-Рєпіна.
Крім того, у річницю початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Олена Бондаренко опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook провокаційний пост.
"Для мене війна почалася 13 квітня 2014 року. Було нестерпно боляче і не зрозуміло....чому, чому у нас? Чому діти Донбасу....стали личинками колорада.... І чому так круто перевернули історію? І люди, які перемогли фашизм, стали ворогами? І віра, якою хрещена наша земля князем Володимиром, стала непотрібною? І чому за 8 років, ніхто не захотів мирно залагодити конфлікт?", — написала виконавиця ролі Віри Іванівни.
При цьому ще 25 січня 2023 року Олена Рєпіна писала, що "війна нікого не обійшла стороною. Позначилася вона і на моєму здоров'ї. Початок війни моя сім'я провела під обстрілами, і всі 11 місяців я була в сильному напруженні", просячи фінансову допомогу на лікування наслідків мікроінсульту.
Олена Бондаренко-Рєпіна — українська актриса театру і кіно. Здобула вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Карпенка-Карого. Після закінчення за розділом Олена працювала в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Першу роль у кіно Рєпіна отримала 1995 року, коли виконала епізодичну роль у російському фільмі.
В українських телеглядачів набула популярності завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Свати-5", "Жіночий лікар-2" (роль Людмили Бойко), "Слуга народу" (зіграла директорку школи, в якій працював головний герой), "Реальна містика" (роль прибиральниці Віри Іванівни).
Нагадаємо, дещо раніше українська актриса пояснила, чому знімалася разом із росіянами. Віталіна Біблів, яку українці знають за фільмом "Будиночок на щастя", з 2008 року виплачувала кредит, узятий на купівлю нерухомості. Для того, щоб не стати жертвою колекторів і не втратити житло, вона брала участь у російсько-українських проєктах.
А 15 лютого ми писали про те, що Таїсія Повалій отримала від СБУ підозру за трьома статтями. За даними слідства, артистка вихваляла Володимира Путіна, героїзувала російських військових і намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.