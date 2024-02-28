"Ми повинні це змінити": Маша Єфросиніна знялася в інклюзивному тревел-шоу (відео)

Артистка взяла участь у шоу, в якому досліджують безбар'єрність українських міст. Шоу має комічне забарвлення. Гості, сидячи в колісних кріслах, відвідують відомі туристичні маршрути, пам'ятки, музеї.

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Українська телеведуча, акторка та продюсерка Маша Єфросиніна взяла участь в інклюзивному тревел-шоу "Відвал ніг, або All інклюзив", авторкою якого є Наталя Гаріпова. Ведучий, колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр Терен і гості програми подорожують Україною, досліджують міста на безбар'єрність. У новому епізоді шоу, опублікованому на Youtube-каналі "Терен", артистка побувала у Львові.

Маша Єфросиніна поборола страх і сіла в колісне крісло, щоб зрозуміти, як людям з інвалідністю складно переміщатися бруківкою.

"Я системно намагаюся використовувати свою публічність для того, щоб підсвічувати важливі соціальні виклики. Хто, як не люди з увагою великої аудиторії, мають звертати увагу на важливі запити нашого суспільства? Особливо зараз", — поділилася Єфросиніна.

Вона розповіла, що у Фонді "Маша" часто спілкується з жінками, чиї чоловіки дістали поранення і мають ампутації.

"Ми працюємо над тим, щоб допомогти їм підтримувати партнерів у дуже важких ментальних станах через інвалідність. І не мені розповідати українцям, скільки таких наших громадян зараз переживають це. Тому я вдячна Саші та його команді за рішення створити такий проєкт", — заявила телеведуча.

Вона зізналася, що їй було страшно сідати в крісло колісне: "Я з того дитинства, де не вчили, що це нормально — відчути те, що відчуває людина з інвалідністю. А щодо враження від досвіду, я собі ні в яких, навіть своїх найпотужніших фантазіях не могла уявити, які потрібні сили, щоб пересуватися містом на кріслі колісному".

На її думку, Україна зараз перейшла в ту реальність, у якій люди з ампутаціями стають частиною суспільства. Люди з інвалідністю не повинні почувалися вигнанцями і сидіти вдома, бо суспільний простір не пристосований для нормального життя.

"Ми повинні це змінити. Це одне з основних завдань нашого суспільства", — зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, 19 лютого Маша Єфросиніна розповіла, що допомогло врятувати її шлюб. Популярна ведуча відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком. Після розставання вони усвідомили, що їхній шлюб належав усім, але не їм.