З'явився новий знімок Олега Винника: який зараз вигляд має співак (фото)

Знаменитість довгий час перебуває за кордоном. Зараз Винник нічого не публікує в соцмережах.

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Відомий український співак Олег Винник від початку повномасштабної війни зник із медійного простору. Раніше він заявляв, що перебуває в Німеччині, де проходить лікування. Нещодавно в мережі з'явилося нове фото артиста. Представниця фан-клубу співака Валерія Барон в Instagram опублікувала фотографію зі співаком.

На знімку вона позує зі співаком на тлі берлінського Theater des Westens. Можна помітити, що Олег і Валерія перебувають у піднесеному настрої.

Фотографію зі знаменитістю Барон вирішила оприлюднити на честь свого дня народження. "Спасибі, Всесвіт, за моє явище в цей день! Спасибі, мій Новий рік!" — написала Валерія.

У коментарях під публікацією багато користувачів привітали жінку зі святом, а дехто відзначив мовчання Олега Винника: "Дуже красиві", "Мої вітання. Спасибі за чудове фото ми так вже скучили", "Спасибі за якісне фото", "Вау які неймовірні", "Олег, а Вам бажаю повернення на сцену з новими піснями!", "Як можна бути за кордоном і не дати коментаря, що він думає, і кого підтримує, і як військовим допомагає".

Днями відома українська співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт із Винником через гроші. Зірка розповіла журналістам, що через поспішний від'їзд Олега Винника до Німеччини після того, як ЗС РФ вторглися в Україну, вона втратила суму в €150 тисяч. Ці гроші Олі Поляковій довелося заплатити рекламодавцям і спонсорам її кліпу, в якому вона дуетом із Винником виконала пісню "Длинноногое счастье".

Раніше, у квітні 2023 року повідомлялося, що Олег Винник повернувся в соцмережі через рік після зникнення. Музикант, який майже рівно рік не постив нічого у свій акаунт із 936 тисячами фоловерів, видалив майже всі публікації. На сторінці Винника залишилося всього три пости.