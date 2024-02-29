Принцеса Шарлотта розповіла про свою улюблену тварину, яку багато хто боїться

Внучка короля Великої Британії поспілкувалася з відомим натуралістом. Він пояснив, чому люди так бояться павуків.

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Принцеса Шарлотта та її брати в бесіді з британським телеведучим і натуралістом, одним із піонерів документальних фільмів про природу, сером Девідом Аттенборо поділилися своєю пристрастю до тварин. Онука короля Чарльза ІІІ розповіла, що її улюблена тварина — та, яка живе скрізь і якої боїться багато людей, повідомляє Мirror.

Юна принцеса розповіла про свою любов до комах. Вона поділилася з сером Девідом, що їй особливо подобаються павуки. Він відповів, що теж їхній фанат: "Я люблю павуків, я так радий, що вони вам подобаються".

У простій формі натураліст розповів дітям про цих цікавих комах. Він запропонував їм поспостерігати за павуками: які в них лапки, як вони рухаються, як будують свою павутину.

"Я думаю, що вони чудові. Чому люди їх так бояться? Я думаю, це тому, що в них насправді вісім ніг, а це набагато більше, ніж у нас. Якщо у вас є вісім ніг, ви можете пересуватися в будь-якому напрямку, тому ви ніколи не можете бути впевнені, в який бік піде цей павук", — розповів телеведучий.

Девід Аттенборо також пояснив, чому павуки так не подобаються людям, а багато хто їх дуже боїться.

"Він може піти туди або сюди... тому людям вони не подобаються, а ще більше їм не подобаються їхні волохаті ноги. Але павуки такі розумні. Ви коли-небудь бачили, як один намагається побудувати свою павутину? Це незвично. Спробуйте і подивіться, як вони це роблять, це чудово", — зазначив Девід.

Принц Луї запитав сера Девіда, яка у нього улюблена тварина, на що телеведучий відповів: "Я думаю, що мені найбільше подобаються мавпи, тому що вони такі кумедні. Вони можуть стрибати куди завгодно... деякі кусаються, але, якщо бути трохи обережним, вони вас не зачеплять. Вони такі потішні і мені дуже подобаються".

Раніше принц Вільям розповів журналістам, що Шарлотта є великим шанувальником єдинорогів. Коли його запитали, чи думає він, що вони існують. Він жартома відповів: "Ну, я думаю, якби ви поговорили з моєю дочкою, вона б сказала, що вони справжні. Але це — комерційна таємниця, тому я не можу коментувати".

Нагадаємо, 19 лютого Фокус писав про те, як зміниться титул принцеси Шарлотти, коли її батько стане королем. Королівські експерти кажуть, що принцеса Шарлотта може бути змушена відмовитися від своїх титулів, якщо її батько стане королем. Однак, вона може отримати титул королівської принцеси пізніше.