Б'янка Цензорі злякалася штрафу за ексгібіціонізм: що вона зробила

Дружина Каньє Веста вже кілька разів потрапляла в заголовки газет через вибір вбрання в Парижі. Деякі її образи серйозно обурили жителів міста.

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29-річна австралійська архітекторка і дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі після кількох виходів у відвертих вбраннях у Парижі, з'явилася на вулиці в істотно скромнішому вигляді, пише NYbreaking.

Папараці помітили дівчину, коли та разом із чоловіком виходила з готелю Ritz Paris. Вона вирішила відмовитися від епатажу і провокацій і одягла фіолетовий топ з довгими рукавами і пару щільних колготок. Образ вона доповнила гостроносими туфлями на підборах і величезною чорною сумкою.

Вест одягнувся в затишну толстовку з капюшоном, одягнену під шкіряну куртку-бомбер, пару широких спортивних штанів і кросівки.

На думку журналістів, Цензорі вирішила більше не ризикувати і не наражати себе на штраф і навіть тюремне ув'язнення, що передбачено французьким законодавством за ексгібіціонізм. Стаття 222-32 нового кримінального кодексу (застосовується з 1 березня 1994 року) передбачає, що умисний прояв сексуальної поведінки на очах в інших у місці, доступному для загального огляду, карається одним роком тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 15 тисяч євро.

Минулого тижня Б'янка оскандалилася тим, що приїхала в ресторан у короткій шубі на голе тіло і прозорих колготках, під якими не було спідньої білизни.

Пізніше в прозорому топі і все тих же колготках вона знову з'явилася на публіці, чим викликала непідробний інтерес роззяв і не менш щире обурення парижан, які багато чого побачили.

Дійшло до того, що батько Б'янки, австралійський гангстер Лео Цензорі, надивившись на фото дочки, заявив про своє бажання поговорити з Каньє Вестом. Його обурює той факт, що репер перетворює її доньку на "брудний товар". Коли ж він дізнався, що дівчина мріє народити чоловікові дітей, то й зовсім відчув себе спустошеним.

Друзі Цензорі вже звикли до її виходів і не звертають на це уваги, бо кажуть, що їй байдуже, який у неї вигляд. Набагато більше їх турбує постійно сумний вираз обличчя дружини репера.

Нещодавно стало відомо про те, що Каньє і Б'янка сильно посварилися через його антисемітські висловлювання на прослуховуванні нового альбому. Однак після виходу платівки та її комерційного успіху пара помирилася. Тепер близькі Б'янки думають, що вона терпить контроль Каньє тільки через його гроші.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян попросила Б'янку скромніше одягатися поруч з її дітьми, і та прислухалася до прохання колишньої дружини Веста.