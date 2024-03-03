Бьянка Цензори испугалась штрафа за эксгибиционизм: что она сделала

Жена Канье Уэста уже несколько раз попадала в заголовки газет из-за выбора нарядов в Париже. Некоторые ее образы серьезно возмутили жителей города.

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29-летний австралийский архитектор и жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори после нескольких выходов в откровенных нарядах в Париже, появилась на улице в существенно более скромном виде, пишет NYbreaking.

Папарацци заметили девушку, когда та вместе с мужем выходила из отеля Ritz Paris. Она решила отказаться от эпатажа и провокаций и надела фиолетовый топ с длинными рукавами и пару плотных колготок. Образ она дополнила остроносыми туфлями на каблуке и огромной черной сумкой.

Уэст оделся в уютную толстовку с капюшоном, надетую под кожаную куртку-бомбер, пару широких спортивных штанов и кроссовки.

По мнению журналистов, Цензори решила больше не рисковать и не подвергать себя штрафу и даже тюремному заключению, что предусмотрено французским законодательством за эксгибиционизм. Статья 222-32 нового уголовного кодекса (применяется с 1 марта 1994 года) предусматривает, что умышленное проявление сексуального поведения на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 тысяч евро.

На прошлой неделе Бьянка оскандалилась тем, что приехала в ресторан в короткой шубе на голое тело и прозрачных колготках, под которыми не было нижнего белья.

Позже в прозрачном топе и все тех же колготках она снова появилась на публике, чем вызвала неподдельный интерес зевак и не менее искреннее возмущение повидавших многое парижан.

Дошло до того, что отец Бьянки, австралийский гангстер Лео Цензори , насмотревшись на фото дочери, заявил о своем желании поговорить с Канье Уэстом. Его возмущает тот факт, что рэпер превращает ее дочь в "грязный товар". Когда же он узнал, что девушка мечтает родить мужу детей, то и вовсе почувствовал себя опустошенным.

Друзья Цензори уже привыкли к ее выходам и не обращают на это внимания, поскольку говорят, что ей все равно, как она выглядит. Гораздо больше их тревожит постоянно грустное выражение лица жены рэпера.

Недавно стало известно о том, что Канье и Бьянка сильно поссорились из-за его антисемитских высказываний на прослушивании нового альбома. Однако после выхода пластинки и ее коммерческого успеха пара помирилась. Теперь близкие Бьянки думают, что она терпит контроль Канье только из-за его денег.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян попросила Бьянку поскромнее одеваться рядом с ее детьми, и та прислушалась к просьбе бывшей жены Уэста.