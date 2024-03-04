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Стиль життя

Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц помітили на побаченні в Парижі (фото)

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, тиждень моди, париж, паризький тиждень моди, показ вікторії бекхем
Фото: Getty Images | Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Зіркове подружжя обрало парні образи для прогулянки та обіду після Тижня моди. Вони підтримали маму Брукліна, яка представила нову колекцію свого бренду.

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25-річний Бруклін Бекхем і його дружина, 29-річна американська акторка Нікола Пельтц вирушили на обід у Парижі після успішного показу Вікторії Бекхем на Тижні моди. Про це пише Daily Mail.

Фотограф та кулінар був одягнений у структуровану чорну куртку з однотонною футболкою та темно-синіми джинсами. Первісток Девіда Бекхема доповнив свій паризький образ парою Dr Martens, додав бейсболку назад і прикрив очі сонцезахисними окулярами.

Зірка екрану тим часом продемонструвала шкіряну куртку у вінтажному стилі з підплічниками та поясом.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Getty Images

Нікола поєднала свій образ з джинсами прямого крою, високими підборами та лаконічною сумочкою. Її волосся було розпущене. Дружина Брукліна Бекхема також продемонструвала сонцезахисні окуляри.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Getty Images

Зіркова пара у квітні 2024 відзначить другу річницю одруження. До цього Бруклін та Нікола кілька років зустрічалися та були заручені з липня 2020 року.

Весілля пройшло в маєтку батька акторки, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Fullscreen
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем вийшла на подіум на милицях після того, як зламала ногу на День святого Валентина.

Також Фокус писав про інше побачення Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.