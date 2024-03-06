Тіна Кунакі дебютувала з новою зачіскою (фото)

Зірка зазвичай демонструє своє кучеряве й обʼємне волосся. Тепер вона експериментує із зачіскою, уклавши волосся в охайний хвіст і зробивши чубчик.

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26-річна французька модель Тіна Кунакі дебютувала з новою зачіскою. Знімками зірка подіумів ділиться в Instagram.

Кунакі напередодні відвідала показ Sacai — японського бренду розкішної моди, заснованого Чітосе Абе в 1999 році. Його називають доволі впливовим у подоланні дихотомії між повсякденним і офіційним одягом.

На модній події колишня дружина Венсана Касселя зʼявилася в повністю чорному вбранні. Вона випрямила своє чорне та кучеряве волосся, уклавши його у хвіст, та постала з чубчиком.

Тіна Кунакі

Молода мама зазвичай демонструє своє кучеряве та обʼємне волосся, доволі рідко його випрямляючи.

Тіна Кунакі

У 2023 році стало відомо, що Тіна розлучається з французьким актором Венсаном Касселем, старшим за неї на 30 років. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія, яку не показують публіці.

Тим часом Кассель уже почав нові стосунки. Його обраницею стала модель Нара Баптіста, яка дуже схожа на Кунакі.

А сама Тіна почала зустрічатися зі своїм давнім другом, іспанським актором та фотографом Віктором Сантьяго

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго Фото: Instagram/tina kunakey

Нагадаємо, Тіна Кунакі відвідала показ Jacquemus.

Також Фокус писав про побачення Тіни Кунакі та її нового бойфренда.