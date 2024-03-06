Лише 100 осіб у світі: трирічна дівчинка підкорила соцмережі своєю зачіскою (фото, відео)

Малятко абсолютно не комплексує з приводу своєї особливості. Єдине, що дратує її матір Шарлотту, — це бажання сторонніх людей помацати волосся дочки.

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Трирічна Лейлпа Девіс, яка мешкає зі своєю 30-річною матір'ю Шарлоттою, 37-річним батьком Кевіном і чотирирічним братом Фредді в Грейт-Блейкенхемі, Саффолк (Англія), — одна зі 100 осіб у світі, якій поставили діагноз "синдром нерозчісуваного волосся", пише видання Suffolk News.

Мама Лейли, Шарлотта Девіс, каже, що її доньку прозвали "Пухнастиком" за її пухнасте світле волосся, яке неможливо розчесати.

Лейла росте веселою та артистичною дитиною

Синдром нерозчісуваного волосся — це стан, що характеризується сухим, кучерявим волоссям, яке не піддається спробам його приручити.

Він розвивається в дитинстві, часто в період від дитинства до трьох років, але може проявитися і в 12 років. Стан волосся також відомий як "скляне волосся" і зазвичай з часом покращується. Найчастіше це відбувається до підліткового віку.

У світі не більше 100 осіб із таким синдромом

Діти, у яких розвивається це захворювання, зазвичай мають світле волосся.

Шарлотта зазначає, що її донька абсолютно не страждає від своєї особливості.

"Інші діти ніколи не ставляться до цього негативно, а це означає, що вона дуже щаслива дівчинка. Вона не соромиться і з усіма розмовляє. Донька вперше постриглася в лютому минулого року, але її волосся все ще стирчить у різні боки. Зараз ми можемо заплести його, але робимо це не надто часто, оскільки не хочемо стягувати його, оскільки воно дуже тендітне і може легко ламатися", — каже жінка.

Лейлу вперше постригли в лютому 2023 року

Крім "Пухнаста", у неї є й інші прізвиська, наприклад, Борис Джонсон і Альберт Ейнштейн.

Мати зазначає, що про волосся Лейли говорять здебільшого дорослі, і в неї було кілька випадків, коли люди торкалися його, не запитавши попередньо дозволу:

"Люди, здається, думають, що можна простягнути руку і доторкнутися до неї. Я повинна навчити її згоди, і мені складно пояснити трирічній дитині, чому люди можуть захотіти торкатися до її волосся. Я також хочу дати зрозуміти їй, що ненормально, щоб люди торкалися до неї, не запитавши. Але, оскільки їй лише три роки, я не хочу її лякати. Люди ніколи не мають на увазі нічого поганого, але вони просто простягають руку, бажаючи відчути це".

Надалі Шарлотта мріє робити доньці зачіски.

"Я сподіваюся, що її волосся не зміниться і стане трохи довшим, щоб одного разу ми могли зібрати його в хвіст. Я просто хочу, щоб їй це подобалося, тому що, коли вона виросте, діти раптово почнуть робити зауваження. Моя робота як мами — підготувати своїх дітей до будь-якої ситуації. Тому я просто сподіваюся, що вона вважатиме це крутим, як і я", — додала місіс Девіс.

Незважаючи на періодичну небажану увагу, Шарлотта сказала, що Лейла — безтурботна маленька дівчинка, яка любить співати і танцювати балет. Вона створила для дочки акаунт в Instagram і сказала, що підтримка, яку вони отримали і змогли надати, була приголомшливою.

Раніше Фокус писав, що в Мексиці народилася унікальна дівчинка з шестисантиметровим хвостом.