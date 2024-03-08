Розкрито плани Кейт Міддлтон на День матері 2024 року

Наразі мама трьох дітей відновлюється після операції на черевній порожнині. Вона вийде на публіку вже після Великодня.

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День матері у Великій Британії припадає на неділю, 10 березня 2024, і Кейт Міддлтон може очікувати квітів, листівок ручної роботи та, можливо, ласощів домашньої випічки. Про це пише Hello Magazine.

Оскільки дружина принца Вільяма продовжує одужувати у котеджі Аделаїда у Віндзорі після операції на черевній порожнині в січні, вона, ймовірно, проведе стриманий, але все ж особливий день вдома зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, 10 років, принцесою Шарлоттою, 8 років, та принцом Луї, 5 років.

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма Фото: Getty Images

Уперше за багато років принцеса Уельська насолоджується тим, що працює повний робочий день мамою і їй не доводиться поєднувати сімейне життя з королівськими обовʼязками.

"Вона могла проводити багато часу зі своїми дітьми вдома протягом останніх кількох тижнів", — розповідає королівська редакторка Емілі Неш.

"Її сім'я в центрі її світу, тому можливість бачити Джорджа, Шарлотту та Луї вдома з нею, безсумнівно, справді підвищила їй настрій", — додала експертка.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У 2023 році Кенсінгтонський палац оприлюднив два портрети: на одному зображено Кейт і трьох її дітей, які сидять на дереві, а на іншому зображена принцеса, колискаючи свого молодшого сина Луї. Кадри були зроблені в заміському будинку Уельських у Норфолку, Анмер-Голл.

Нагадаємо, коли Кейт Міддлтон вийде офіційно на публіку.

Також Фокус писав про знайомство принца Вільяма з дядьком дружини.