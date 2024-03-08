Топ 7 найшкідливіших продуктів для здоров'я печінки

Ваше здоров'я залежить не тільки від генів, а й від способу життя, зокрема від харчових звичок. Якщо ви хочете зберегти здоров'я печінки, уникайте цих шкідливих продуктів.

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Печінка — один із найважливіших органів, від якого залежать детоксикація організму від шкідливих речовин, вироблення жовчі для травлення та зберігання необхідних поживних речовин. Однак на здатність печінки виконувати ці функції можуть впливати різні чинники, зокрема й їжа. Дізнайтеся, які продукти можуть негативно впливати на здоров'я печінки. Про це пише Healthier Steps.

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Смажені страви

Фото: Freepik

Смажені продукти містять велику кількість трансжирів, які, як відомо, є шкідливими для здоров'я загалом, особливо в надмірних кількостях.

Трансжири підвищують рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і знижують рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ), тим самим збільшуючи ризик серцевих захворювань.

Ба більше, надмірне вживання смаженої їжі може спричинити неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП). НАЖХП — це стан, за якого відбувається накопичення жиру в печінці через неправильне харчування та спосіб життя. Коли ви регулярно їсте смажену їжу, жири, що містяться в ній, також спричиняють запалення печінки, що може сприяти цирозу печінки.

Доданий цукор

Однією з основних функцій печінки є обробка та метаболізм поживних речовин, які ми споживаємо, включно з цукром. Однак коли ми споживаємо надмірну кількість доданого цукру, це чинить шкідливий вплив на нашу печінку.

Як і жирна їжа, вживання занадто великої кількості доданого цукру може збільшити відкладення жиру в печінці, що може призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки. Це особливо актуально, якщо ви споживаєте занадто багато фруктози.

Алкоголь

Фото: Pixabay

Коли ви вживаєте алкоголь, він всмоктується в кров і потрапляє прямо в печінку. У печінці є ферменти, які розщеплюють алкоголь на ацетальдегід (токсичну речовину і відомий канцероген), який потім розщеплюється на менш активний побічний продукт — ацетат. Ацетат далі розщеплюється на вуглекислий газ і воду. Однак, коли ми п'ємо занадто багато алкоголю або неодноразово протягом тривалого періоду часу, кількість вироблюваного ацетальдегіду пригнічує здатність печінки ефективно його розщеплювати.

Ця токсична речовина може викликати запалення клітин печінки, що призводить до алкогольного гепатиту. Згодом цей безперервний цикл руйнування призводить до фіброзу (рубцювання) тканини печінки, відомого як цироз — необоротного ушкодження, що впливає на її функціонування.

У міру прогресування цирозу рубцева тканина замінює здорову тканину печінки, зменшуючи приплив крові через орган та ускладнюючи його правильну роботу.

Червоне та оброблене м'ясо

Червоне м'ясо багате на насичені жири, що пов'язано з підвищеним ризиком захворювань печінки. Насичені жири можуть призвести до запалення печінки та погіршити її здатність нормально функціонувати.

Оброблене червоне м'ясо, таке як ковбаси та бекон, містить шкідливі хімічні речовини, такі як нітрити та нітрати. Ці хімічні речовини додаються під час обробки з метою консервації, але вони є відомими канцерогенами і з часом можуть пошкодити печінку.

Біле борошно

Фото: Freepik

Біле борошно — це рафінований вуглевод, який зазвичай міститься в багатьох оброблених харчових продуктах, таких як хліб, макарони і випічка. Хоча це може бути зручно і смачно, регулярне вживання білого борошна може завдати шкоди вашій печінці. Одним з основних способів, якими біле борошно може пошкодити печінку, є запалення.

Коли ми їмо продукти з високим вмістом рафінованих вуглеводів, наш організм виробляє інсулін, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Однак із часом постійне підвищення рівня цукру в крові може призвести до резистентності до інсуліну та хронічного запалення в усьому організмі.

Крім того, споживання великої кількості білого борошна може також сприяти збільшенню ваги та ожирінню — основним факторам ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки.

Безалкогольні напої

Безалкогольні напої є популярними серед більшості людей, проте їхнє надмірне вживання може завдати шкоди здоров'ю, зокрема печінці. Безалкогольні напої містять велику кількість цукру і штучних підсолоджувачів, які можуть призвести до ожиріння, хвороб серця та інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Дослідження показало, що вживання п'яти або більше безалкогольних напоїв на тиждень збільшує ризик розвитку діабету 2 типу порівняно з тими, хто вживав менше одного напою.

Надмірне вживання безалкогольних напоїв протягом тривалого часу вони можуть сприяти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки.

Корисні продукти для печінки

Фото: Pixabay

Тепер, знаючи, які продукти є найбільш шкідливими для печінки, збагатіть свій раціон тими, що можуть допомогти поліпшити її здоров'я. До таких продуктів належать:

грейпфрут;

виноград;

хрестоцвіті овочі: броколі, капуста, брюссельська капуста, цвітна капуста;

горіхи;

оливкова олія;

буряк.

Крім їжі, достатнє вживання рідини і регулярні фізичні вправи також можуть поліпшити здоров'я печінки і загальне самопочуття.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.