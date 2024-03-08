Що означає татуювання Єви Мендес, яке вона зробила на честь Раяна Гослінга (фото)

Актори часто називають один одного "чоловіком" і "дружиною". Багато хто в татуюванні Єви бачить підтвердження їхнього союзу.

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Американська акторка Єва Мендес, якій нещодавно виповнилося 50 років, опублікувала у своїх Instagram Stories фотографію, на якій вона простягає руку до пари темно-бордових оксамитових туфель Larroude, тримаючи в долоні сережки Chanel. На її руці видно татуювання, яке має певне значення, повідомляє Hello Magazine.

Журналісти вважають, що за допомогою татуювання на зап'ясті з написом "де Гослінг" Мендес тонко продемонструвала своє незмінне кохання до 43-річного канадсько-американського актора Раяна Гослінга.

Татуювання Єви Мендес Фото: instagram.com/evamendes

Це татуювання було помічено ще наприкінці 2022 року. Тоді багато хто побачив у ньому підтвердження того факту, що вони таємно зв'язали себе узами шлюбу після десяти років спільного життя.

У латиноамериканських культурах використання слова "де" або "оф" означає об'єднання свого імені з ім'ям чоловіка. Те, що можна прочитати як "де Гослінг", може означати "місіс Гослінг".

Хоча жоден з них ніколи прямо не підтверджував, що перебувають в офіційному шлюбі, вважаючи за краще тримати більшу частину свого особистого життя в секреті, вони часто називають один одного "чоловіком" і "дружиною". Після знайомства на зйомках фільму 2012 року "Місце під соснами" в акторів зав'язалися романтичні стосунки. Пізніше вони стали батьками двох доньок: дев'ятирічної Есмеральди і семирічної Амади.

Зовсім нещодавно на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі Раян назвав Єву своєю "дружиною", а свою сім'ю — сім'єю своєї "мрії".

Наближається 96-та церемонія вручення премії "Оскар", де Раян Гослінг претендуватиме на номінацію за найкращу чоловічу роль другого плану. Нескладно здогадатися за кого голосуватиме Єва Мендес.

Раніше, 21 грудня, Фокус писав про те, що Єва Мендес публічно підтримала чоловіка Раяна Гослінга. З моменту зустрічі на знімальному майданчику фільму "Місце під соснами" в 2011 році подружжя практично не з'являлося на публіці разом.