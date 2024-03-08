Блогерка показала моторошну трансформацію тіла після схуднення на 141 кг і важкої хвороби

Лексі Рід та її чоловік Денні почали худнути у 2016 році. Відтоді їхні тіла змінилися до невпізнання. Щоправда, рідкісна хвороба крові затьмарила дівчині радість від втрати ваги.

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33-річна блогерка-мільйонниця Лексі Рід з Індіани прославилася ще 2016 року після того, як скинула три чверті своєї ваги і показала свою трансформацію підписникам в Instagram. Не так давно вона відверто розповіла про нове випробування, яке випало їй: боротьбу з кальцифілаксією, через яку вона частково набрала вагу, зіштовхнулася з нирковою недостатністю і перебувала в медикаментозній комі, пише Daily Mail.

На сторінці в соцмережі Рід опублікувала два фото, до втрати ваги і після перенесеної кальцифілаксії, показавши жахливі наслідки рідкісного захворювання крові і того, як вони позначилися на її фігурі та шкірі.

"Ремісія, 100 фунтів + моя боротьба з кальцифілаксією — рідкісним захворюванням, яке мені діагностували, яке повністю перевернуло моє життя і змусило мене замислитися, наскільки я насправді сильна... У мене особисто було більше 30 болючих відкритих ран, а рівень смертності від кальцифілаксії перевищує 80% через інфекції (основна причина смерті), і я боялася, що не виживу", — каже вона в підписі.

Кальцифілаксія спотворила шкіру Лексі

Однак, незважаючи на біль і страх, героїня виявила, що її бажання жити й одужати було куди сильнішим.

"Я боролася щосили, щоб вижити в одній із найважчих битв у моєму житті. На цій фотографії показано не тільки те, як я втратила вагу, а й те, як я знову борюся за життя, зцілююся і відмовляюся приймати життя як належне. Іноді життя збиває нас з пантелику і змушує задуматися, наскільки ми насправді сильні, але найголовніше — не здаватися, незважаючи на те, з чим ми стикаємося, або на страх — почніть сьогодні!" — додала вона, говорячи про лікування ран, що вкривали її тіло, яке тривало 59 тижнів.

Хвороба, що змінила життя

У 2016 році Лексі важила 220 кілограмів, проте їй вдалося скинути 140 кг. Частину ваги вона знову набрала під час пандемії, коли вона раптово захворіла і в 2022-му потрапила у відділення інтенсивної терапії з незрозумілою нирковою недостатністю. Лікарям довелося ввести пацієнтку в медикаментозну кому, під'єднавши до апарату штучної вентиляції легенів.

Лікарі ввели Лексі в медикаментозну кому

Пізніше їй провели діаліз, і Лексі деякий час пересувалася в інвалідному візку.

Дівчині довелося пересуватися на інвалідному візку

Чоловік Лексі, Денні, повідомив через Instagram, що вона була госпіталізована після того, як "не могла їсти нічого" і почала "поводитися по-іншому".

Оскільки у пари немає страховки, гроші на лікування їм допомогли зібрати небайдужі люди на платформі GoFundMe. Було пожертвувано понад $60 тисяч.

Поки лікарі думають, чи потрібна їй пересадка нирки, Лексі перебуває на діалізі та працює над відновленням.

Історія схуднення, що стала вірусною

Лексі та Денні прославилися у 2016 році після того, як їхня історія схуднення стала вірусною. Одружившись у 2015 році, на двох вони важили 347 кілограмів і з'їдали загалом 8000 калорій на день. У перший день Нового року вони вирішили, що пора скидати вагу.

Чоловік і дружина замінили фаст-фуд домашньою їжею і почали ходити в спортзал п'ять-шість разів на тиждень. За два роки Лексі схудла на 80 кг, а Денні — на 43 кг.

Лексі та Денні разом зі школи

"У нас не було плану харчування, операції, особистого тренера, але ми були одне в одного і внутрішня мотивація старанно працювати кожен божий день", — написала Лексі в Instagram 2017 року.

Дівчина зазначила, що вони й гадки не мали, що через шість місяців після ухвалення рішення вони стануть "зовсім іншою парою".

"Можливо, ми і схудли, але ми стали ближчими одне до одного. Фунт за фунтом, крок за кроком, день за днем — ми змінили наше життя і перетворили наші тіла на тих людей, якими ми завжди хотіли бути", — поділилася вона.

У 2018 році Лексі видалили три кілограми зайвої шкіри. Операція тривала дев'ять годин. У майбутньому американка планує ще раз пройти цю процедуру. Її чоловік продовжує підтримувати її та кохає її, незважаючи на те, як хвороба вплинула на її фігуру.

Що таке кальцифілаксія?

Кальцифілаксія — серйозне, рідкісне захворювання, за якого кальцій накопичується в дрібних кровоносних судинах жирової та шкірної тканин. Воно спричиняє утворення тромбів, болісні виразки на шкірі та може спровокувати серйозні інфекції, які можуть призвести до смерті. У людей із кальцифілаксією зазвичай спостерігається ниркова недостатність, вони перебувають на діалізі або перенесли трансплантацію нирки. Цей стан також може виникнути у людей без захворювань нирок.

Точна причина кальцифілаксії невідома, але нещодавні дослідження засвідчили, що у більшості людей із цим захворюванням спостерігаються порушення факторів згортання крові.

Раніше Фокус писав, що блогерка, яка схудла на 30 кг, розповіла, з чим зіткнулася після відмови від Ozempic.