Блогерка, яка схудла на 30 кг, розповіла, з чим зіткнулася після відмови від Ozempic

Клаудія Ошрі колола собі препарат майже рік, бо соромилася своєї повноти. Тепер вона хвалиться фігурою, що стала стрункішою.

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29-річна американська блогерка з трьома мільйонами передплатників в Instagram і авторка підкастів Клаудія Ошрі, яка приймала популярний серед знаменитостей препарат Ozempic для схуднення і скинула 30 кілограмів, зізналася, що після його скасування відчуває постійне відчуття голоду.

За її словами, у вересні 2022 року вона вперше ввела собі ці ліки, спочатку розроблені компанією Novo Nordisk для лікування цукрового діабету другого типу. Він пригнічує відчуття голоду, що дає змогу швидко втрачати вагу.

Ошрі каже, що коли перестала робити ін'єкції Ozempic, вона ніяк не може втамувати відчуття голоду.

"Я весь час до біса голодна і завжди шукаю смачні частування, тому що я все ще намагаюся схуднути, але самостійно. Я завжди шукаю закуски і що-небудь, щоб насититися. Я не можу залишатися ситою. Це неможливо. Я щойно з'їла стейк вагою 340 грамів, і я помираю від голоду, тому їм попкорн. Як нам залишатися ситими?" — каже зірка.

Вона приймала препарат від діабету другого типу майже рік, бо їй було занадто "соромно".

"Мені було трохи ніяково. Типу: "Боже мій, мені потрібно щось вколоти, щоб моя товста дупа перестала їсти. Інші люди можуть обійтися без цього, чому я не можу?" — зізнавалася Клаудія.

Клаудія задоволена своєю новою фігурою

Серед інших знаменитостей, які зізналися в прийомі Ozempic, — Ілон Маск, Челсі Гендлер, Емі Шумер, Шерон Осборн, Шеріл Андервуд, Лорен Манзо, Долорес Катанія, Дженніфер Фесслер, Голнеса "GG" Гарачедагі, Опра Вінфрі та Ремі Бадер.

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Експерт з ожиріння доктор Ендрю Крафтсон сказав, що у більшості людей, які приймають ці ліки, стан плато настає приблизно через 18 місяців після початку лікування.

"Ви можете сказати комусь, що він потенційно втратить 15 відсотків своєї ваги, приймаючи Оземпік або Вегові. Але щойно вони досягають 15 відсотків, вони вже не кажуть: "О, тепер я задоволений, чудово. Я не намагаюся справити враження вбивці мрій, але іноді справді задаєшся питанням, яку дірку ми намагаємося заповнити? І чи дійсно додаткова втрата ваги заповнить це?" — говорив лікар.

Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro і Victoza слід призначати тільки пацієнтам із тяжкою надлишковою вагою, які страждають на діабет 2 типу, і тільки один із них (Wegovy) був схвалений FDA для зниження ваги 2021 року.

Раніше Фокус писав, що зірку "Божевільних" Крістіну Гендрікс звинуватили у вживанні Ozempic.