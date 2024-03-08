Трансгендерна телеведуча поскаржилася поліції на Джоан Роулінг

Індія Віллоубі дуже ображена тим, що письменниця вперто називає її чоловіком, хоча за документами вона давно жінка.

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58-річна британська письменниця, авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг знову зіткнулася з неприємностями через свої переконання щодо трансгендерів, пише Reuters.

Індія Віллоубі, колишня учасниця шоу "Великий брат знаменитостей" і співведуча ток-шоу "Вільні жінки", розповіла в інтерв'ю Byline Times, що поскаржилася на Роулінг у поліцію Нортумбрії. За її словами Віллоубі, письменниця неодноразово піддавала її гендерній дискредитації.

"Джоан Роулінг безумовно вчинила злочин. За законом я — жінка... У моєму свідоцтві про народження зазначено "жінка", у моєму паспорті, у всіх моїх документах я юридично визнана трансгендером. Вона знає, що я жінка, але при цьому все одно звертається до мене як до чоловіка. Це захищена характеристика, і це є порушенням як Закону про рівність, так і Закону про визнання статі", — написала перша у Великій Британії трансгендерна ведуча новин у своєму акаунті X (Twitter) з 14 мільйонами підписників.

Роулінг відкинула ці звинувачення, заявивши, що дотримуватися гендерно-критичних поглядів не є злочином.

"Деякий час тому адвокати повідомили мені, що я не тільки маю явно виграшну справу проти Індії Віллоубі за наклеп, а й що нав'язливе переслідування мене Індією протягом останніх кількох років може відповідати юридичному порогу для переслідування", — написала Роулінг у соцмережі, репостнувши інтерв'ю Індії.

Останні кілька років Роулінг критикували за її погляди на трансгендерів, оскільки письменниця відкрито виступає проти цього явища. Вона потрапила в немилість після того, як заявила, що трансгендерів слід визначати за їхньою біологічною статтю.

У червні 2020 року вона написала твіт, який став дуже скандальним. Роулінг розкритикувала термін, що використовує замість слова "жінка" назву "люди, у яких менструація".

"Я впевнена, що раніше для цих людей було якесь слово. Хто-небудь, допоможіть мені. Вумбен? Вімпунд? Вумуд?", — зіронізувала Роулінг.

У вересні того ж року Джоан зіткнулася з новою хвилею хейту і звинуваченнями в трансфобії. Тоді вийшла її книга "Погана кров", яку Роулінг написала під псевдонімом Роберт Гелбрейт. За сюжетом, головний лиходій є серійним убивцею чоловічої статі, який переодягається в жінку, щоб убивати своїх жертв.

Слова рецензента "мораль книги, здається, така: ніколи не довіряйте чоловікові в сукні" спричинили черговий сплеск ненависті в бік письменниці. Розлючені читачі кинулися у Twitter, щоб поділитися своїми думками, зробивши #RIPJKRowling трендом у Великій Британії.

Раніше Фокус писав, що Роулінг зібрала гроші для України.