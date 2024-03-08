Принцеса Євгенія розповіла про маловідоме хобі свого дідуся принца Філіпа (фото)

У принцеси Євгенії був тісний зв'язок зі своїм дідусем, герцогом Единбурзьким. Вона пояснила, яку важливу роль він відіграв у виборі імені для її сина.

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Принцеса Євгенія стримала сльози, розповідаючи про те, як познайомити сина з дідусем незадовго до його смерті. Євгенія, донька принца Ендрю і Сари Фергюсон, народила сина Августа Філіпа Гоука всього за кілька тижнів до смерті герцога Единбурзького 9 квітня 2021 року, повідомляє Еxpress.

В уривку з документального фільму BBC "Принц Філіп: Королівська сім'я пам'ятає" Євгенія розповіла про особливі стосунки, які у неї були зі своїм дідусем. Вона сказала: "Ми назвали сина Августом Філіпом, тому що дідусь був дуже важливим персонажем, який надихав у моєму житті.

Принцеса Євгенія зі своїм чоловіком і сином Августом Філіпом Фото: Instagram/Princess Eugenie

"Я привів маленького Августа, щоб зустрітися з ним, і сказав йому, що ми назвали його на його честь. Це був такий прекрасний момент. Нам дуже пощастило, що ми зробили це", — поділилася Євгенія.

Greenцеса Євгенія зі своїм дідусем принцом Філіпом і бабусею королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Євгенії довелося зробити невелику перерву в розмові, оскільки вона стримувала сльози, обговорюючи тісний зв'язок, який вона мала зі своїм дідусем герцогом Единбурзьким.

Онука королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького, яка одружена з Джеком Бруксбанком, також розповіла про спеціальний весільний подарунок, який дідусь Філіп подарував їй у день весілля 2018 року. Він подарував їй картину з квітами ручної роботи, яка, за її словами, зараз перебуває в її лондонському будинку. Вона сказала: "Це було так здорово, тепер воно стоїть у моєму будинку в Лондоні, і я так пишаюся цим, розумієте?".

Принц Філіп зі своїми онуками принцесами Євгенією та Беатріс Фото: Getty Images

У принца Філіпа було безліч хобі, відомих публіці, але одне з них трималося в секреті — любов до живопису. За інформацією журналістів, Філіп, який помер у Віндзорському замку у віці 99 років, мав талант до живопису олією і навіть малював свою дружину, королеву Єлизавету II. Королеву можна побачити сидячою за столом із чимось схожим на свіжий хліб і банку мармеладу. Картина була частиною приватної колекції герцога, але була опублікована в журналі The Royal Portrait Image and Impact 2010 року.

Дженніфер Скотт, помічник куратора картин Королівської колекції, сказала тоді: "Я думаю, що зазвичай люди не знають, що герцог Единбурзький малює, це досить особисте заняття. На мій погляд, це дійсно гарна картина".

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що принцеса Євгенія продемонструвала стильний весняний образ. Внучка королеви Єлизавети II показала, як носити класику — бежеве пальто. Вона зробила ставку на світлі відтінки.