Єва Лонгорія, Марго Роббі та інші: марафон чорних суконь на червоній доріжці "Оскара 2024"

Навіть "Барбі" цього року на церемонії вручення Оскара носила чорну сукню. І цього року чорні сукні були особливо гарні.

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Чорні сукні легко не помітити на червоній доріжці. Іноді вони вказують на те, що акторка намагається вислизнути з поля зору фотографів, або кольором свого вбрання селебріті роблять якусь заяву. Але цього року чорні сукні стали популярною тенденцією на червоній доріжці "Оскара" 2024 року без будь-якої такої координації — просто тому що чорний має приголомшливий вигляд.

Фокус зібрав найоригінальніші чорні сукні з червоної доріжки "Оскара".

Марго Роббі

Марго Роббі попрощалася з довгим промо-сезоном рожевих образів Барбі і з'явилася на червоній доріжці "Оскара" в блискучій чорній сукні.

Марго Роббі

Вбрання без бретелей з оригінальним декольте було з найновішої колекції Versace. Фанати акторки припустили, що вона вибрала чорне, тому що фільм "Барбі" отримав сумно мало номінацій і лише одну статуетку в підсумку.

Грета Лі

Зірка серіалу "Ранкове шоу" продовжила свою серію хітів Loewe на червоній доріжці в чорній сукні з білою обробкою.

Грета Лі

На червоній доріжці була ще одна сукня цього ж бренду, але вона мала не такий ефектний вигляд.

Кері Малліган

Кері Малліган з'явилася на церемонії в унікальній сукні. Її на замовлення, персонально для неї виготовили в будинку моди Balenciaga. Але ефектне вбрання фасону "хвіст русалки" з чорного оксамиту з білим тюлем, було копією оригінальної сукні 1951 року.

Кері Малліган Фото: Getty Images

"Ендрю Мукамал, мій стиліст, знайшов цей референс і показав його Balenciaga. Ми були так раді, що вони захотіли це зробити", — пояснила Малліган, додавши, що це перший раз, коли Balenciaga переробляє образ зі своїх архівів для червоної доріжки. Актриса раніше носила вінтажні моделі від Schiaparelli і Dior на церемоніях вручення "Золотого глобуса" і BAFTA. І була дуже задоволена, наданою їй честю. Актриса зазначила, що сукня виявилася дуже зручною і в ній, як вона пожартувала, "було можна дихати".

Дженніфер Лоуренс

Актриса обрала чорну кутюрну сукню Dior, у білий горошок. Технічно її можна вважати чорною.

Дженніфер Лоуренс

Тим паче, що горошок давно не з'являвся на червоних доріжках, тож неможливо випустити його з уваги.

Єва Лонгорія

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" з'явилася на червоній доріжці "Оскара 2024" у чорній сукні, якій, ймовірно, позаздрила б Мортіша Адамс.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Єва була одягнена в чорну сукню від кутюр Tamara Ralph з невеликим шлейфом і оригінальним декольте. Що стосується аксесуарів, Лонгорія вибрала діамантове кольє від Boucherer з великим діамантом у центрі. "Воно дуже сучасне. Я хотіла щось дуже стильне і модне", — сказала вона.

Сандра Хюллер

Німецька актриса, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Зона інтересів", вирізнялася на червоній доріжці в чорній оксамитовій сукні Schiaparelli.

Сандра Хюллер

Індивідуальний образ, розроблений Деніелом Роузберрі, вирізнявся ефектним вирізом у стилі орігамі, який кидав виклик законам гравітації, надаючи актрисі сюрреалістичного силуету.

Джеймі Лі Кертіс

65-річна акторка обрала просту, лаконічну та елегантну сукню від Dolce & Gabbana. Свій образ вона доповнила лише масивним скульптурним браслетом.

Джеймі Лі Кертіс Фото: Getty Images

І мала просто приголомшливий вигляд.

Кетрін О'Хара

Зірка фільмів "Сам удома" продемонструвала ще одну варіацію на тему лаконічної сукні простого крою. Але її образ вийшов більш ефектним: адже все вбрання вкривали чорні паєтки, які переливалися на світлі. А діамантові сережки і кольє тільки додали блиску.

Кетрін О'Хара на церемонії "Оскар"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкраще вбрання червоної доріжки "Оскара", а також про найгірше вбрання. Втім, церемонія вийшла досить манірною і консервативною. Найяскравіші вбрання селебріті приберігали для афтерпаті кінопремії. І там було чимало вражаючих суконь.