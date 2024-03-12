Творча пара: що відомо про дружину Кілліана Мерфі Івон МакГіннесс (фото)

Актор тримає своє особисте життя в секреті. Пара одружилася тільки через майже десять років після початку стосунків.

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Британський актор Кілліан Мерфі знімається з 1990-х років, але його кар'єра досягла нових висот, коли він виконав головну роль у фільмі "Оппенгеймер". Багато хто цікавиться його особистим життям, зокрема його шлюбом з Івонн МакГіннесс, з якою він прожив понад два десятиліття, повідомляє The Sun.

Актор Кілліан Мерфі з дружиною Івон МакГіннесс на врученні премії "Оскар 2024" Фото: Getty Images

Хто така Івонн МакГіннесс

Івон МакГіннесс, яка народилася 12 жовтня 1972 року в Кілкенні, Ірландія, є художницею, що спеціалізується на монтажі різноманітних інсталяцій з використанням перформансу, друку, відео та звуку. Повідомляється, що вона племінниця політика Фіанни Файл Джона МакГіннесса.

Експерти вважають, що деякі з її робіт присвячені "уявленням зображення себе та обману, сублімованому бажанню художника до самовираження і напрузі між одкровенням і приховуванням". На її сайті також зазначено, що вона художник, який "працює з місцем, часом і спільнотою".

Хоча Івонн і не акторка, як її чоловік, вона знялася в низці короткометражних фільмів, зокрема "Це між нами", "Місце Чарлі" і "Хода". Про Івонн мало що відомо, крім її робіт, оскільки художниця вважає за краще жити далеко від загальної уваги.

Як Кілліан Мерфі познайомився зі своєю дружиною

Івонн МакГіннесс і Кілліан Мерфі вперше зустрілися ще 1996 року в Дубліні, під час концерту з однією з його аматорських груп. Тоді він був 20-річним студентом Університетського коледжу Корка, і незабаром після цього його запросили в "Disco Pigs" Енди Волш.

"Той час створення Disco Pigs був найважливішим періодом у моєму житті. Люди, яких я там зустрів, залишаються моїми найближчими друзями. Енда Волш. Пет Кірнан, Ейлін Волш. Вони сформували мене з точки зору моїх смаків, з точки зору того, чим я хотів займатися у своєму житті. І це було приблизно в той самий час, коли я зустрів свою дружину. Вона поїхала з нами в турне. Це було так захоплююче. 20 років тому ми всі були всього лише дітьми, які намагалися знайти свій шлях. Це був такий особливий, особливий час", — розповів Кілліан журналістам.

Актор Кілліан Мерфі зі своєю дружиною Івон МакГіннесс на 81-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" Фото: Getty Images

Івонн і Кілліан одружилися тільки 2004 року, але пара залишається разом і донині. За словами Мерфі, його дружина допомагає йому зберігати відчуття нормальності. "Дуже важливо мати таку людину. Насправді моє життя жодним чином не змінилося. У мене все ті ж друзі, і ми ходимо в одні й ті ж місця", — поділився актор.

Скільки дітей у Кілліана та Івонн

У Кілліана та Івонн двоє дітей: Мелакі, 2005 року народження, і Аран, 2007 року народження. Спочатку вони жили в Лондоні, але пізніше сім'я переїхала до Ірландії, щоб діти могли бути поруч зі своїми бабусею і дідусем.

"Вважаю, ми хотіли, щоб вони були ірландцями. Дивно, як швидко їхні акценти адаптувалися. Навіть через рік після переїзду вони поступово перетворюються на розпусних західних британців. Що, я сподіваюся, принесе їм багато романів із дівчатами, коли вони подорослішають", — сказав Кілліан.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що Кілліан Мерфі з'явився на церемонії з дружиною і сином. Ірландський актор вкрай рідко з'являється на публіці зі своєю сім'єю. Але фільм "Оппенгеймер", де він зіграв головну роль, був занадто важливий.