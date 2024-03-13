"Могла опинитися під прильотом": Могилевська потрапила під обстріл під час атаки на Кривий Ріг (відео)

Співачка давала концерт у приміщенні, розташованому на сусідній вулиці з постраждалими від ракетного удару будинками. Коли Наталя Могилевська дізналася про те, що на місці "прильоту" є людські жертви, вона зупинила концерт і виїхала на місце трагедії.

Related video

Українська співачка Наталія Могилевська потрапила під ракетний обстріл Кривого Рогу, коли 12 березня проводила в місті свій концерт. Про це сама артистка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Могилевська записала відео з-за лаштунків концертного залу, в якому вона мала виступити в рамках туру "Одне велике серце". Однак перед початком виступу пролунав сигнал повітряної тривоги, а після — гучні вибухи.

"Ми в Кривому Розі, зараз шалені вибухи. Ми не можемо почати концерт. Я хочу передати всім підтримку, ми в коридорі", — сказала Могилевська, записуючи відео.

Щоб підняти моральний дух глядачів і своєї команди, вона просто в коридорі виконала уривок із пісні "Я повертаюся".

Тоді артистка ще не знала, що ЗС РФ атакували ракетами житлові будинки. Коли Могилевській повідомили цю інформацію, вона поїхала на місце ракетної атаки.

"Почалися вибухи просто під час концерту. Ми всі там (у коридорі, — ред.) сиділи, я вийшла в прямий ефір. Закінчилася тривога, почався концерт і прямо під час нього мені сказали, що тут двоє загиблих. Я зупинила концерт і приїхала сюди. Можливо, людям потрібна моя допомога. Можливо, якийсь збір відкрити для постраждалих. Я ж на сусідній вулиці була і теж могла опинитися під тим прильотом", — сказала співачка місцевим журналістам у коментарі.

Нагадаємо, що під час атаки ЗС РФ по Кривому Рогу постраждали дві багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про 4 жертви обстрілу: двоє людей загинули у своїх квартирах, одна жінка померла в лікарні, а ще одна городянка загинула, просто проходячи повз багатоквартирний будинок у момент, коли туди влучила ракета Х-59.