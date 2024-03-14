Наомі Кемпбелл відкрила виставку вбрань імені себе

53-річна супермодель відзначає 40-річчя в моді виставкою, на якій представлені її найбільш знакові образи. І звісно там є знамениті сині платформи Westwood, в яких вона впала.

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Наомі Кемпбелл мала шикарний вигляд у зшитому на замовлення піджаку під час фотокола в готелі The Dorchester в Лондоні на честь майбутньої виставки на свою честь. 53-річна супермодель відзначає 40-річчя в модній індустрії після того, як її вперше помітили в Ковент-Гардені, коли їй було 15 років. Про це пише Daily Mail.

Музей Вікторії та Альберта присвятив супермоделі свою наступну виставку під назвою "Наомі", на якій були представлені деякі екземпляри з її власних великих колекцій.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Позуючи для фотографій з деякими предметами одягу, Наомі мала, як завжди, стильний вигляд у довгому вовняному пальті та відповідних широких штанах, обраних Соннет Стенфілл, старшим куратором відділу моди V&A.

Супермодель святкує 40-річчя в індустрії після того, як її вперше помітили в Ковент-Гардені, коли їй було 15 років, і дає прихильникам можливість зазирнути до її особистого гардеробу і поглянути на деякі з її найбільш знакових образів.

На виставці також будуть представлені модні фотографії, куратором яких буде головний редактор британського видання Едвард Еннінфул.

На виставці Naomi's, яка відкриється 22 червня 2024 року і триватиме до 6 квітня 2025 року, будуть представлені роботи відомих дизайнерів, які допомогли сформувати її ранню кар'єру.

На виставку будуть включені твори Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh та інших.

Перша підтверджена сукня, що з'явилася на виставці, — це рожева сукня Valentino з пір'ям і мереживом, яку Наомі носила на Met Gala 2019 року.

Наомі Кемпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Захід спонсорується BOSS після того, як модель з'явилася в глобальній кампанії осінь/зима 2022.

Крім особистих стосунків бренду з самою Наомі, BOSS має довгу історію підтримки культурних установ і художніх музеїв по всьому світу.

Знамениті туфлі Вів'єн Вествуд, що повалили королеву подіуму 1993 року, стануть частиною виставки.

Те саме падіння Наомі Кемпбелл

Супермодель впала в синіх туфлях Super Elevated Gillie на платформі, ручної роботи зі штучної шкіри крокодила, на дев'ятидюймових підборах 1993 року. Але після цього туфлі стали культовими, а Наомі дизайнери навіть просили потім також ефектно впасти вже в їхніх туфельках. А модні журналісти підозрювали, що падіння було підлаштоване.

Кар'єра Наомі Кемпбелл

Наомі — родом з південного Лондона. Вона увійшла до трійки найвпізнаваніших і найзатребуваніших моделей кінця 1980-х.

Наомі Кемпбелл в юності Фото: Getty Images

Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона з'явилася на обкладинці британського журналу Elle, а 1987 року стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.

Нагадаємо, раніше супермодель спровокувала чутки про роман з арабським мультимільйонером, який молодший за неї більш ніж на 10 років. Зірка подіумів китайсько-ямайського походження зблизилася з кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі.