ДТП і гроші від педофіла: за що перепрошували члени королівських родин (фото)

Найнезвичайніші вибачення принесли король Віллем-Олександр і королева Нідерландів Максима. Їм довелося визнати на публіку, що вони порушили соціальну дистанцію під час пандемії коронавірусу.

Related video

Зробивши рідкісний крок, принцеса Уельська особисто попросила вибачення за "плутанину" навколо фотографії, на якій вона позувала з трьома дітьми в День матері, оскільки вона зізналася, що редагувала зображення після того, як інформаційні агентства видалили його через твердження, що це була маніпуляція.

Це мала бути неформальна сімейна фотографія, яка показує світові, що принцеса Уельська почувається добре після нещодавньої операції, але той факт, що фотографію було відфотошоплено, змусив майбутню королеву публічно перепросити за плутанину. На перший погляд це могло виглядати як звичайне сімейне фото, але були висловлені побоювання з приводу відсутньої частини рукава принцеси Шарлотти і зміщеного краю її спідниці, а також розташування блискавки на одязі Кейт.

"Як і багато фотографів-аматорів, я іноді експериментую з редагуванням. Я хотіла б висловити свої вибачення за будь-яке збентеження, викликане сімейною фотографією, якою ми поділилися", — сказала після цього принцеса Уельська.

Однак не тільки Кейт Міддлтон, а й інші члени монарших родин свого часу публічно перепрошували за ті чи інші промахи та інциденти. Фокус згадав найрезонансніші випадки за участю королівських осіб.

Софі, герцогиня Единбурзька

Дружина молодшого сина Єлизавети II і принца Філіпа ще в статусі графині Уессекської надіслала листа з вибаченнями англійському акторові, режисерові та коміку Френку Скіннеру після їхньої зустрічі на Королівській естрадній виставі в грудні 2022 року.

Тоді артист розповів, як королівська особа розкритикувала його виступ із Девідом Беддіелом у пісні "Три леви". Він поділився з журналістами тим, що перед виступом дуже погано почувався. Однак попри фізичний біль, Скіннер виступив перед монаршими особами.

"Поступово мені ставало все гірше і гірше в міру того, як минав день. А потім, вночі, ми виступили. Насправді співати було боляче", — сказав Френк Скіннер.

Після цього до артиста підійшла Софі та розкритикувала його виступ. Монарша особа сказала Френку Скіннеру, що його виступ пройшов не так, як зазвичай, і що він "ще не робив нічого подібного".

"Вона подивилася на мене так: "Ти не маєш сперечатися, я не думаю, що ти маєш сперечатися зі мною, ти маєш просто кивати". Це було дуже ніяково", — зізнався Скіннер.

У лютому 2023 року Френк підтвердив у своєму радіошоу, що отримав особисті вибачення від Софі, які він назвав "милим жестом".

"Цього тижня я отримав дуже милу звістку — несподівану — від людини, про яку я говорив у радіошоу. І ви знаєте, це той випадок, коли на думку спадає слово "класний"… Мене вона дуже зворушила. Це найкрасивіша річ — написана від руки і мила. Мені дуже сподобалося", — поділився комік.

Дружина молодшого сина Єлизавети II і принца Філіпа ще в статусі графині Вессекської відправила лист із вибаченнями англійському акторові, режисерові та коміку Френку Скіннеру Фото: Getty Images

Принц Гаррі

Принц Гаррі попросив вибачення за те, що відвідав костюмовану вечірку в нацистській формі в січні 2005 року. На фотографії, розміщеній на першій шпальті газети Sun, Гаррі насолоджувався напоєм і цигаркою і був одягнений як член Африканського корпусу Роммеля. На руці у нього була пов'язка зі свастикою.

Наступного дня після вечірки Кларенс-Гаус був змушений опублікувати заяву з вибаченнями.

"Мені дуже шкода, якщо я заподіяв комусь образу або збентеження. Це був поганий вибір костюма, і я перепрошую", — такі слова принца Гаррі цитували в офіційній заяві.

До слова, у книзі своїх мемуарів, яка вийшла під назвою "Запасний", принц Гаррі озвучує дещо змінену версію інциденту. Так, він стверджує, що принц Вільям і Кейт схвалили його нацистський костюм.

"Це був вибір між двома варіантами: уніформою пілота або нацистською уніформою. Я зателефонував Віллі і Кейт, запитав, що вони думають. Вони сказали, що нацистська форма", — написав у своїх спогадах принц Гаррі.

Принц Гаррі вибачився за те, що відвідав костюмовану вечірку в нацистській формі Фото: Star News

Сара, герцогиня Йоркська

У 2011 році Сара перепросила за те, що прийняла гроші від засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. Сара розповіла журналістам, що їй потрібні були гроші, щоб погасити борги, але вона пошкодувала, що взяла їх.

"Особисто я глибоко шкодую, що Джеффрі Епштейн якимось чином зв'язався зі мною. Я ненавиджу педофілію і будь-яке сексуальне насильство над дітьми та знаю, що це була величезна помилка. Я настільки каюся, що не можу це навіть висловити", — сказала герцогиня.

Сара перепросила за те, що прийняла гроші від засудженого за сексуальні злочини Фото: Town & Country Magazine

Король Віллем-Олександр і королева Нідерландів Максима

Члени королівської сім'ї Нідерландів перепросили після того, як вони порушили соціальну дистанцію під час відпустки на грецькому острові Мілос у серпні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу. Свої вибачення королівське подружжя опублікувало в соцмережі Х (раніше — Twitter).

"У засобах масової інформації з'явилася фотографія, на якій ми дотримуємося занадто малої соціальної дистанції. У той момент ми не звернули на це пильної уваги. Нам варто було б перейматися цим. Тому що дотримання правил, пов'язаних із короновірусом, також важливе у відпустці, щоб узяти вірус під контроль", — ішлося в повідомленні монаршого подружжя.

Члени королівської сім'ї Нідерландів принесли вибачення після того, як вони порушили соціальну дистанцію Фото: Getty Images

Вільям, принц Уельський

Принц Уельський перепросив від імені своєї дружини Кейт, коли вона скасувала одиночну поїздку на Мальту у вересні 2014 року. Принц Вільям був присутній на святкуванні Дня незалежності на Мальті замість герцогині, яка страждала від гіперемезису вагітних (важкої ранкової нудоти) під час своєї другої вагітності.

"Кетрін попросила мене передати, що їй дуже шкода, що вона не змогла передати всім вам вітання Королеви. Вона з нетерпінням чекала приїзду сюди, і я знаю, що вона дуже сподівається, що зможе приїхати в майбутньому", — сказав принц Уельський.

Під час візиту на Мальту принц Уельський перепросив від імені своєї дружини Фото: Getty Images

Принц Філіп

Чоловік покійної королеви Великої Британії надіслав листа з вибаченнями одній із жінок, які потрапили в автокатастрофу з герцогом у Сандрінгемі в січні 2019 року.

"Я хотів би, щоб ви знали, як я шкодую зі свого боку про аварію на перехресті Бебінглі… Сонце світило низько над головною дорогою. За нормальних умов мені б не склало труднощів побачити рух, що йде з боку Дерсінгема. Але мені не вдалося побачити машину, що наближалася, і я дуже каюся. Я одночасно був приголомшений тим, що сталося, і дуже радий, що ніхто з вас серйозно не постраждав", — написав Філіп.

Через місяць принц Філіп, якому тоді було 97 років, добровільно здав свої водійські права.

Принц Філіп вибачився перед жінкою, яка постраждала в ДТП, спровокованій ним Фото: Royal Windsor Horse Show/Twitter

Королева Данії Марія

Будучи ще кронпринцесою, перепросила за порушення правил Данської національної ради охорони здоров'я після того, як потиснула руку одному з гостей у морському акваріумі Гренаа в серпні 2020 року, порушивши тим самим рекомендації Данської національної ради охорони здоров'я.

"Учора я була в Грено з моїм першим офіційним візитом після літніх канікул. На морі та в повітрі все пройшло нормально, але на суші я припустилася помилки. На жаль, я потиснула руку. Це нагадало мені, як важливо допомагати одне одному відповідати рекомендаціям. Будьте в безпеці та піклуйтеся один про одного", — написала Марія на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Кронпринцеса Марія потиснула руку приймаючій стороні, коли вона прибула на публічний захід у серпні 2020 року. Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку жовтня 2022 року ми писали про те, що на той час правляча данська королева Маргрете вибачилася перед скривдженими онуками після того, як позбавила їх титулів. Титулів принців і принцес із 1 січня 2023 року позбулися четверо онуків королеви, діти її наймолодшого сина, принца Йоахіма: принц Миколай, принц Фелікс, принц Генрік і принцеса Афіна.