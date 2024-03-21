Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася для Vogue (фото)
Про стосунки актора та моделі стало відомо у 2023 році. Повідомлялося, що Ді Капріо доволі серйозно налаштований.
25-річна італійська модель Вітторія Черетті знялася для корейського Vogue, прикрасивши нову обкладинку глянцю.
"VOGUE KOREA знятий моїми коханими", — підписала кадри дівчина 49-річного Леонардо Ді Капріо.
Вітторія зібрала волосся та зробила легкий макіяж, коли позувала на весняній вулиці в темній куртці. На другому знімку кохана голлівудського актора постала в ніжній світлій сукні.
Про роман зірки "Титаніка" з італійською моделлю стало відомо наприкінці літа 2023 року. Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.
Інсайдери зізнавалися: "Судячи з усього, їхній роман — це набагато більше, ніж просто мимохідь". До цього близько року Леонардо приписували роман з іншою моделлю — Джіджі Хадід. А ще раніше голлівудський актор тривалий час був у стосунках з моделлю Каміллою Мороне.
Джерела стверджували, що Ді Капріо "божевільний" від нової обраниці, яка також дуже піклується про екологічні проблеми. Як повідомляється, актор наразі зустрічається лише з нею, оскільки Вітторія має "всі якості, які він шукає в партнерці". Втім, офіційно вони не коментують свій роман.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо провів час з родиною.
Раніше Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо засмучений чутками про свої романи і хоче "справжніх стосунків".