Без макіяжу та з синцями під очима: зірка фільму "101 далматинець" Гленн Клоуз зламала ніс (фото)

Гленн Клоуз показалася шанувальникам без краплі макіяжу, чим неабияк здивувала їх своїм зовнішнім виглядом. Акторці днями виповнилося 77 років.

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77-річна американська акторка Гленн Клоуз, яка відома ролями у таких фільмах як "101 далматинець", "Фатальний потяг", "Небезпечні зв'язки" та "Вартові галактики" у свій день народження повідомила, що зламала ніс. Селфі з синцями під під очима зірка опублікувала у себе в інстаграмі.

"Я думаю, що цей день буде особливо гарним (ред. 19 березня Геленн святкувала День народження). (Не звертайте уваги на синці. Мені виправили маленьку тріщину в носі) Почуваюся такою ж прекрасною, як завжди", — написала зірка.

Акторка не розповіла, як отримала травму, але, на щастя, це не вплинуло на її самопочуття.

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На фото Клоуз мала скуйовджене волосся та здивований вираз обличчя, на іншому фото вона кумедно висунула язика, а на третьому — вона скривила очі, ніс і рот.

Звісно шанувальники акторки не оминули відвертого зізнання Гленн: "Дякую, що зробили цей жахливий день кращим, "Дивовижна жінка", "Я вважаю, що всі актори повинні пройти курс "Старіння: метод Гленн Клоуз". Ти надихаєш, друже".

Вже невдовзі Гленн показала, як готувала святковий торт та попозувала перед своїм будинком. Настпуного дня Гленн опублікувала відео з подякою своїм шанувальникам, які вітали її з 77-річчям. На відео у акторки вже не такі помітні синці під очима.

Нагдаємо, раніше ми писали, Наомі Кемпбелл і Гленн Клоуз з'явилися на святкуванні 400-річчя Версаля. Крім цього, Фокус писав, Кілліан Мерфі підтвердив свою участь у новому сезоні "Гострих картузів".