Китай і Росія поширюють фейки про Кейт Мідлтон, щоб дестабілізувати націю — The Telegraph

В уряді зросло занепокоєння тим, що ворожі державні боти можуть бути причетні до розгортання атак у соцмережах на принцесу. Вони сталися перед тим, як Велика Британія має оголосити про нові санкції проти Китаю.

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Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати націю. Про це пише британське виданняThe Telegraph.

Після того, як у п’ятницю ввечері принцеса Кейт Мідлтон оголосила про свій діагноз — рак, прим'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак засудив хейтерів у соціальних мережах за те, що останніми тижнями націлилися проти неї в Інтернеті.

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Але його висловлювання не завадило подальшим негативним коментарям, і пізніше керівник відділу дезінформації заявив, що принцеса була "повторно атакована" тролями, які критикували її за те, що вона раніше не оприлюднила свій діагноз.

В уряді зросло занепокоєння тим, що ворожі державні боти можуть бути причетні до розгортання шалених атак у соціальних мережах на принцесу.

"Частиною способу дії ворожих держав є дестабілізація ситуації — незалежно від того, підриває це легітимність наших виборів чи інших інститутів", — розповідо виданню джерело в уряді.

Це сталося в той момент, коли Британія готується оголосити нові санкції проти Китаю.

Перші санкції Великої Британії проти урядовців Китаю були оголошені у 2021 році за "систематичні" порушення прав людини щодо уйгурів та інших груп меншин. Минулого місяця Британія запровадила хвилю санкцій проти китайських компаній, звинувачених у сприянні Росії у війні в Україні.

Цільова група, створена урядом минулого року для захисту демократичної цілісності Сполученого Королівства від загроз іноземного втручання, зараз розглядає низку способів боротьби з поширенням дезінформації та теорій змови в Інтернеті.

Імран Ахмед, виконавчий директор Центру протидії цифровій ненависті, сказав, що шалені атаки в соціальних мережах "завдали шкоди" королівській родині.

Джерела в палаці кажуть, що нинішні проблеми, з якими стикається королівська сім’я, коли і король, і принцеса не виконують публічних обов’язків, оскільки вони проходять лікування від раку, є "тимчасовим спалахом", а не "сейсмічними змінами" .

Вони додали, що король налаштований "дуже позитивно" і "будує намір" повернутися до громадської роботи влітку, якщо дозволить здоров’я.

Після щирого відеозвернення принцеси про її діагноз рак деякі громадські діячі вибачилися за свої попередні зауваження, а інші користувачі соціальних мереж подвоїли необґрунтовані звинувачення у фальшивці.

Нагадаємо, що король Великої Британії Чарльз III висловив свою підтримку Кейт Міддлтон після того, як вона оприлюднила новини про боротьбу з раком. Представник Букінгемського палацу розповів, що монарх "так пишається Кетрін за її сміливість у тому, що вона сказала".

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.