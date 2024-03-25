Кім Кардашян розійшлась зі своїм бойфрендом - ЗМІ

До роману з Оделлом Бекхемом-молодшим Кім дев'ять місяців перебувала в стосунках з коміком Пітом Девідсоном.

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Кім Кардашьян розлучилася з Оделлом Бекхемом-молодшим після річного роману. Пара розійшлася через два тижні після останньої появи на публіці разом, пише видання Dailymail.

43-річна телеведуча почала зустрічатися з 31-річним гравцем американського футболу, який зараз є вільним агентом після розриву з "Балтімор Рейвенс", минулої весни. Однак пару не бачили разом після 10 березня та спільної появи на після вечірці премії Оскар Vanity Fair у Лос-Анджелесі.

Нещодавно навіть з’явилися чутки, що Кім задумалася про народження п’ятої дитини і навіть розглядала варіант зробити це від Оделла. Від свого колишнього чоловіка Каньє Вестом Кім вже має четверо дітей: 10-річну Норт, 8-річну Сейнт, 6-річну Чикаго та 4-річну Псалм. У Оделла також вже є дитина — дворічний син Зідн від колишньої дівчини Лорен Вуд. Він протягом чотирьох років зустрічався з фітнес-підприємцем і впливовою людиною Лорен, однак розповів про ці стосунки лише у 2019 році.

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В лютому 2022 року почали з’являтися чутки, що Оделл почав "тусуватися" з Кім. Про їх романтичні стосунки заговорили у вересні 2023 року. Минулого місяця вони вперше були помічені на публіці. Їх бачили разом у розкішному готелі перед Суперкубком у Лас-Вегасі на початку лютого. Нещодавно Кім і Оделл підігріли припущення про їхній роман, відправившись разом у Шато Мармон на вечірку Джей-Зі та Бейонсе після вручення премії "Оскар" на початку цього місяця.

Однак як виявилося, вони розлучилися і вже тривалий час "не бачать один одного". Публікація, що викликала припущення, з’явилася після того, як її мама Кріс Дженнер сказала, що Кім не вийде заміж найближчим часом. 68-річний матір Кардашьян розповіла, що її донька Кім "поки що" не планує виходити заміж на тлі її роману з Оделлом.

"Ми всі просто розважаємося", — сказала вона про себе, а також про дочку Кендалл Дженнер, яка, за чутками, збирається помиритися зі своїм колишнім, зіркою НБА Девіном Букером.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Б'янка Цензорі та Кім Кардаш'ян разом сходили на вечірку Каньє Веста. Крім цього, Фокус писав, що сукню Кім Кардаш'ян на вечірці Vanity Fair порівняли із серветкою.