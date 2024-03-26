Мартін Кемп показав архівне фото з Кейт Міддлтон та підтримав її в боротьбі з раком

Музикант і актор EastEnders Мартін Кемп звернувся до Кейт Міддлтон після того як вона озвучила свій діагноз — рак.

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62-річний американський музикант Мартін Кемп поділився зворушливою фотографією своєї сім’ї з принцесою Уельською Кейт Міддлтон після того, як у неї діагностували рак. Світлиною музикант і актор EastEnders поділився в своєму Instagram після того, як дізнався про діагноз рак у Кейт.

На фотографії зображена усміхнена принцеса Кейт разом із усіма чотирма членами сім’ї Кемпа: Мартіном, його дружиною Ширлі, їхньою донькою Харлі Мун і сином, радіо-ді-джеєм Романом Кемпом, який нещодавно оголосив про свій несподіваний вихід із Capital.

"Висловлюю стільки любові Кемп принцесі Уельській та всій її родині", — написав Мартін.

Його дружина Ширлі в коментарях також побажала Кейт та принцу Вільяму "багато любові та зцілення" .

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Варто відзначити, що фотографія була зроблена біля дому Мартіна та Ширлі в Хартфордширі, де принцеса Кейт зняла короткий фільм із їхнім сином Романом, у якому вони обговорювали чоловіків і самогубство в рамках своєї кампанії Shaping Us.

Минулого року Роман розповів The Times: "Ми сиділи за кухонною стійкою, з моїми мамою, татом і моєю сестрою з усіма собаками, і Кейт була там з нами. Найсмішніше те, що на ній не було взуття, тому що вона була досить шаноблива, тому зняла черевики біля дверей. Це справді запам’яталося мені, тому що ви ніколи не побачите членів королівської сім’ї без взуття".

Відзначимо, минулого тижня принцеса Кейт поділилася відеозверненням із громадськістю, щоб подякувати їм за підтримку під час її відсутності протягом останніх місяців. Дружина принца Вільяма розповіла, що проходила профілактичну хіміотерапію від раку, поклавши край тижням спекуляцій щодо незліченних теорій змови про її місцезнаходження.

Нагадаємо, раніше ми писали, експерт пояснив, чому Кейт Міддлтон розповіла про свій діагноз. Крім цього, Король Чарльз ІІІ відреагував на рак Кейт Міддлтон.