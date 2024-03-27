"Була б рада посивіти раніше": Енді Макдавелл розповіла, чому не фарбує сиве волосся

Зірка серіалу "Чотири весілля і одні похорони" та "День бабака" має невимушений і гламурний вигляд. Актрисі подобається колір її волосся, вона називає його "сріблястим".

Related video

У колах шоу-бізнесу постійно ширяться чутки про сиве волосся американської кіноактриси та моделі Енді Макдавелл. Вона вважає, що колір її волосся сріблястий, а не сірий і не сивий, повідомила зірка в інтерв'ю New Beauty.

По-друге, вона хотіла б, щоб ви знали, що цього б не сталося, якби вона не була жінкою. "Для мене це дивно, що колір мого волосся викликає таку цікавість і інтерес до людей. Це відбувається тому, що я жінка. Немає жодних сумнівів у тому, що, якби я була чоловіком, багато хто на моє волосся не звернув би увагу. Адже у мене сріблясте волосся, вірно?", — заявила Енді.

Попри всі розмови про сивину, Макдавелл любить своє волосся і не хоче змінювати колір. Насправді, за її словами, вона була б рада посивіти раніше, але "боялася".

Актриса Енді Макдауелл Фото: Getty Images

"Нарешті я набралася сміливості під час COVID. Щойно коріння волосся відросло, я побачила, яким буде природний колір, і мені він дуже сподобався. Я зрозуміла, що настав час. Моя сестра повністю сива, вона всього на 18 місяців старша за мене. На мій погляд, у срібному кольорі вона мала набагато красивіший вигляд. Я ревнувала", — зізналася знаменитість.

Актриса зазначила, що їй дуже подобається її життя. Їй подобається вбиратися, робити зачіску та макіяж. Багато хто фотографує зірку і звертає увагу на колір волосся, але це їй теж подобається.

"Я не думаю, що це сірий колір. Я думаю, це срібло! Мені не подобається слово "сірий". Сірий звучить нудно. У моєму волоссі немає нічого нудного — у нього гарний колір. Мені пощастило, що в мене волосся всіх цих різних відтінків!", — жартома зазначила Макдавелл, обговорюючи популярну тему кольору свого волосся.

Нагадаємо, торік Енді Макдавелл у яскраво-рожевому костюмі знялася в рекламі L'Oreal. Енді, яка є амбасадором L'Oreal Paris, продемонструвала своє приголомшливе почуття стилю в рожевому топі та строгих штанах, які вона поєднувала з блейзером на ґудзиках кольору фуксії.