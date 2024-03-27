Емма Стоун знову у справі: вийшов тизер фільму "Доброта у своєму роді"

Емма Стоун уже втретє працює з режисером Йоргосом Лантімосом. Після виходу його фільму "Бідні-нещасні" акторка отримала "Оскара".

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Після спільної роботи над фільмом "Бідні-нещасні" номінований на "Оскара" режисер Йоргос Лантімос і переможниця в номінації "Найкраща жіноча роль" Емма Стоун уже підготували свій наступний фільм. Компанія Searchlight випустила трейлер нового фільму Лантімоса "Доброта у своєму роді" ("Види доброти", "Kinds of Kindness"), повідомляє Variety.

У картині грає Віллем Дефо і Маргарет Куеллі, які зіграли в "Бідних-нещасних" разом зі Стоун. Серед інших акторів — Хонг Чау, Джо Елвін, Мамуд Аті та Хантер Шафер.

Сценарій стрічки написав Лантімос у співавторстві з Ефтімісом Філіпу, з яким він раніше співпрацював у своїх фільмах "Лобстер", "Вбивство священного оленя" і "Ікло".

"Доброта у своєму роді", згідно із синопсисом, — це "байка-триптих, що розповідає про людину без вибору, яка намагається взяти під контроль своє життя. У ньому є поліцейський, стривожений тим, що його дружина, яка зникла в морі, повернулася і здається іншою людиною, і жінка, яка вирішила знайти конкретну людину з особливими здібностями, якій судилося стати видатним духовним лідером". Фільм обіцяє бути заплутаним, наповненим чорним гумором і візуально привабливим, як і всі роботи Лантімоса.

Картину знімали в Новому Орлеані наприкінці 2022 року. Прем'єра стрічки запланована на 21 червня 2024 року.

Ця картина, як уже йшлося вище, вийшла після фільму "Бідні-нещасні", який отримав чотири "Оскари". Стоун зіграла Беллу Бакстер, жінку вікторіанської епохи, яка наклала на себе руки і повернулася до життя з мозком своєї майбутньої дитини. Фантастичний історичний фільм, що охоплює багато країн і досліджує теми жіночої автономії, отримав премію "Оскар" за найкращого художника-постановника, дизайн костюмів, зачіски та макіяж, а також за найкращу жіночу роль. Загалом фільм був заявлений в 11 номінаціях.

Стоун і Лантімос також працювали над фільмом "Фаворитка" 2018 року. Його дія відбувалася в Англії XVIII століття. Стоун і Рейчел Вайс грали двоюрідних сестер, які борються за увагу королеви Анни (Олівія Колман). Фільм отримав 10 номінацій на "Оскар".

Раніше Фокус писав, що з'явився новий трейлер фільму "Каскадер" з Раяном Гослінгом.