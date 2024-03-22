"Каскадер": з'явився новий трейлер фільму з Раяном Гослінгом

У другому трейлері комедійного екшену показали ще більше жартів. І ще більше Гослінга, який став справжньою зіркою після фільму "Барбі".

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Студія Universal випустила другий трейлер пригодницького комедійного бойовика "Каскадер". Головні ролі в якому виконали Раян Гослінг і Емілі Блант. В український прокат фільм вийде 35 квітня. Трейлер з українським озвученням з 'явився на каналі B&H.

У центрі сюжету — каскадер Кольт Сіверс (Гослінг), який на зйомках голлівудських блокбастерів підміняє акторів, виконуючи замість них небезпечні трюки.

Трейлер фільму "Каскадер"

Кольт стає мішенню, б'ється з лиходіями, випадає з вікон і ганяє на небезпечній швидкості. Оговтавшись від чергової травми, що ледь не коштувала йому життя, головний герой змушений узятися за пошуки раптово зниклої кінозірки Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон).

І звісно, герой Раяна має повернути собі кохання режисерки Джоді Морено, яку грає Емілі Блант.

Кадр із фільму "Каскадер" Фото: B&H Film Distribution Company

Постановником виступає Девід Літч ("Дедпул 2", "Швидше кулі"). Сценарій написали Дрю Пірс і Глен А. Ларсон.

Критики тепло прийняли трейлер "Каскадерів". На Rotten Tomatoes картина наразі має 88% позитивних рецензій.

Нагадаємо, головною приманкою фільму, безсумнівно, є Раян Гослінг, який став зіркою фільму "Барбі". Він був номінований на "Оскар" за роль другого плану, статуетку не отримав, зате його виступ із пісенькою про Кена став найяскравішим музичним номером церемонії.

Цікаво, але на церемонію Раян прийшов із сестрою та батьками. Єва Мендес, з якою він зустрічається вже багато років, ніколи не виходить із ним разом на червону доріжку. І актриса розповіла, що це їхнє спільне рішення.