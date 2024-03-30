Коридор затемнень 2024: що чекає на Україну до 8 квітня

У коридор затемнень Україну чекають серйозні випробування, але вона вийде з крутого піке.

Related video

З 25 березня по 8 квітня Україна проходить через коридор затемнень, і в цей період їй доведеться багато чого пережити. Тарологиня Альона (Мадам Зідан) розповіла, чого варто очікувати і до чого готуватися.

У цей період зростає загроза ударів з боку російської армії. За словами таролога, варто чекати нових експериментів. Ворог може використовувати нову тактику війни, нові види зброї та технологій, а також нові підходи до ведення бойових дій.

У зоні небезпеки в період коридору затемнень — усе, що має стосунок до води. Це, зокрема, ГЕС, ТЕЦ та інші об'єкти біля води. Карти кажуть, що, за десяткою пентаклів, вони вистоять.

Що стосується нових обстрілів, то вони будуть пов'язані з конкретними цілями і спрямовані на знищення деяких об'єктів або їх знищення. У зоні ризику енергетика, дамби, якісь відсіки.

"Мета Росії — влаштувати якийсь приліт, щоб налякати або створити дуже яскраву запам'ятовується ситуацію, привернути увагу", — зазначила Олена.

Таролог зазначає, що якимось судом, завдяки природі, погоді чи везінню, Україна пройде коридор, причому, можливо, навіть без масштабних втрат і збитків.

Чого чекати з боку Росії в цей коридор затемнень?

Маніпуляції. Вони (РФ) закидатимуть тему і дивитимуться, як стане розвиватися ситуація. Потім це буде робитися знову і знову, щоб викликати якусь реакцію. Ніби вони намагаються зловити якусь реакцію. Татусі сидять як у танку і жодної реакції не проявляють.

Сонячне затемнення 8 квітня: як воно вплине на військову обстановку

Таролог зазначає, що в цей період можливі серйозні перестановки на вищих щаблях влади.

"Випадає вирішення фінансових питань дуже скоро. Є ймовірність заміни в управлінському апараті. Головна тема — фінанси. Потрібні нові ідеї або можливості, нові обличчя, які даватимуть нові рекомендації країні, нове управління", — продовжила тарологиня.

Що принесе Україні сонячне затемнення 8 квітня

Варто очікувати виходу з глухого кута або кризи. Імовірно, можуть активуватися економічні питання, які спричинять масштабні перетасовки в управлінні.

"Я сподіваюся, ми будемо виходити з цього крутого піке. Якраз переживемо всі ці коридори і ретрогради, і сподіваюся, що життя налагодиться", — підсумувала Мадам Зідан.

Раніше Фокус писав про таро-прогноз у коридор затемнень у березні-квітні 2024 року для всіх знаків Зодіаку.