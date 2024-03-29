Алессандро Мікеле став новим креативним директором Valentino

Колишній дизайнер Gucci, улюбленець Гаррі Стайлза, замінить П’єрпаоло Піччолі в одному з великих будинків моди класу люкс.

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Алессандро Мікеле очолив будинок моди Valentino як новий креативний директор. Про це бренд повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

"Сьогодні Maison Valentino має честь оголосити про призначення Алессандро Мікеле креативним директором. Це призначення знаменує собою початок нового шляху до продовження сяяння унікальних цінностей бренду, його спадщини та кодів кутюр у світі через унікальну точку зору та багатий досвід Алессандро Мікеле", — йдеться на сторінці.

Відомо, що він змінить у цій ролі П’єрпаоло Піччолі, який залишив бренд після 25 років роботи.

Варто відзначити, що раніше Алессандро працював у Gucci як креативний директор бренду luxe. Він залишив Gucci у листопаді 2022 року.

Алессандро розпочав роботу цього тижня, і його перша колекція для Valentino буде для весняної колекції 2025 року.

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У себе на сторінці в інстаграм Алессандро Мікеле також повідомив шанувальникам про його зміну в кар’єрі.

"Для мене велика честь бути прийнятим у Maison Valentino. Я відчуваю величезну радість і величезну відповідальність, входячи в Maison de Couture, який вкарбував слово "краса" в колективну історію, складену з вишуканості та надзвичайної витонченості. Моя перша думка приходить до цієї історії: до багатства її культурної та символічної спадщини, до відчуття дива, яке вона постійно могла породжувати, до дорогоцінної самобутності, яку надали їй її батьки-засновники, Валентино Гаравані та Джанкарло Джамметті. з нестримною любов'ю. Це посилання, які завжди були для мене незамінним джерелом натхнення і яким я маю намір віддати належне, перечитавши їх через своє творче бачення", — написав дизайнер.

Нагадаємо, раніше ми писали, Дженніфер Еністон і Сандру Буллок помітили біля клініки пластичної хірургії. Крім цього, Фокус писав, що Дженніфер Гарнер розповіла про труднощі виховання дітей від Бена Аффлека.