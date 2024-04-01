Джорджина Родрігес з дітьми відвідала матч Кріштіану Роналду (фото)

Зірковий спортсмен допоміг своїй команді виграти, забивши три голи. На трибунах його підтримували найближчі люди.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес з дітьми відвідала матч Кріштіану Роналду в Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Сімейними кадрами наречена 39-річного португальського футболіста ділиться в Instagram.

"Моє життя. Спостерігаємо за татом", — написала Джорджина.

На фото зʼявився первісток спортсмена Крішітану-молодший, народження якого досі залишається загадкою, адже Роналду приховує персону матері сина. Біля Джорджини також позували її донька Алана Мартіна та Єва, яку народила сурогатна мама. Матео, близнюк Єви, поцілував кохану тата в щічку.

Іспанська модель показала відео, на якому Роналду виходить та футбольне поле та махає родині.

Маленької Белли Есмеральди, судячи з усього, з братиками та сестричками не було.

Джорджина Родрігес з дітьми Кріштіану Роналду

У матчі команда Роналду ("Аль-Насср") здобула перемогу проти ФК "Аль-Таї" (5-1). Сам Кріштіану забив три голи.

"Ось як ми це робимо. Дивовижна перемога та ще один хет-трик!" — прокоментував зірковий спортсмен.

Кріштіану Роналду

Родина футболіста перебралася до Саудівської Аравії після того, як він підписав угоду з ФК "Аль-Насср". Після цього вони більшість часу проводять тут, час від часу вилітаючи на своєму приватному джеті до Європи.

Нагадаємо, наречена Роналду показала фото біля приватного літака.

Також Фокус писав про зворушливий знімок маленької доньки Кріштіану Роналду.