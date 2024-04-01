Пріянка Чопра з Ніком Джонасом відвідала день народження своєї сестри (фото, відео)

Останні два тижні голлівудська пара перебуває в Індії зі своєю дворічною дочкою Малті Мері. Напередодні вони вийшли у світ без спадкоємиці.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра та 31-річний Нік Джонас відвідали вечірку з нагоди 33-го дня народження її кузини, акторки Маннари, в Індії. Про це пише Daily Mail.

Пріянка прийшла на свято в білому ансамблі, який складався із закрученого кроп-топу та приталеної максі-спідниці.

Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали вечірку в Індії

Міс світу 2000 року доповнила образ парою сріблястих туфель на підборах із ремінцями та кількома срібними підвісками.

Темні пасма Пріянки хвилями спадали на її плечі. Зокрема, мама однієї дитини зробила ефектний макіяж із яскравими губами.

Тим часом Нік був у прозорій сорочці з рослинним візерунком у сітку, яку він поєднував із гірчично-жовтими штанами і білими кросівками.

Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали вечірку в Індії

33-річна Маннара — індійська акторка та модель, яка переважно знімається у фільмах мовами телугу, тамільською, хінді. Вона є двоюрідною сестрою акторок Пріянки Чопри і Парінетті Чопри по лінії батька. Іменинниця дебютувала в Боллівуді у фільмі "Зід".

На святі вона була в розкішній червоній сукні.

Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали вечірку в Індії

Це сталося після того, як Пріянка та Нік відсвяткували місцевий фестиваль Холі зі своїми найближчими друзями та родиною в Нойді. Свято прославляє весну, колір і кохання, знаменуючи кінець зими та прихід весни.

Пріянка Чопра та Нік Джонас в Індії

Нагадаємо, Пріянка Чопра в розкішній сукні вирушила на побачення з Ніком Джонасом.

Також Фокус писав про причину переїзду Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з їхнього маєтку.