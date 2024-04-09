Інсайдери розповіли про стан Бреда Пітта на фоні скандалів з Анджеліною Джолі

Зірки розлучилися ще у 2019 році, проте продовжують ділити спільних дітей та майно. Час від часу стають відомими нові деталі конфліктів між акторською експарою.

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Стало відомо, як почувається Бред Пітт на фоні тривалих судових процесів з Анджеліною Джолі. Про це пише People.

Інсайдери зізнаються, що голлівудський актор приділяє свою увагу роботі та новій дівчині Інес де Рамон.

"Довготривала драма з Анджеліною по-справжньому торкалася його, особливо драма щодо опіки та звинувачення в насильстві", – розповідає джерело.

Зазначимо, що в Бреда Пітта та Анджеліни Джолі шестеро дітей: Меддокс, 22, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 17, і близнюки Нокс і Вів'єн, 15.

"Для нього було дуже важко захищати знову і знову", — додає інсайдер, додавши, що багатодітний батько намагається продовжувати своє життя, попри все.

Попри те, що пара розлучилася у 2019 році, продовжується судова битва за опіку над дітьми та право власності на їхню французьку виноробню Château Miraval.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Наразі ж Бред зосереджений на майбутньому фільмі про гонки Формули 1. До того ж, в актора активно розвивається особисте життя. Він зустрічається понад рік з дизайнеркою прикрас Інес де Рамон. І інсайдери розповідають, що Пітт по-справжньому щасливий з нею, попри те, що в нього було багато періодів самотності.

"Інес чудова. Вона не приходить з будь-яким багажем і може просто підтримувати його", — зазначає джерело.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Нагадаємо, Анджеліну Джолі помітили на прогулянці з донькою від Бреда Пітта.

Також Фокус писав про плани Шайло Джолі-Пітт на майбутню карʼєру.