Сальму Гаєк підловили за шкідливою звичкою (фото)

До куріння Сальма пристрастилася під час зйомок фільму про Фріду Кало.

Related video

57-річна мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк, яка 2007 року запевняла, що кинула палити, нещодавно випадково була зазнімкована з цигаркою в заторі в Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

Зірку сфотографували із сусіднього авто. Вона сиділа в темно-синьому топі та сонцезахисних окулярах із сигаретою в руках. Докуривши, вона викинула недопалок у вікно, перш ніж закрити його.

Раніше Сельма ненавиділа сигарети, поки не почала зніматися в ролі мексиканської художниці Фріди Кало в біографічному фільмі. За сюжетом, головна героїня багато курила.

"Я ненавиділа цигарки, і мені довелося навчитися це робити для фільму... Коли я починала, я курила жахливі старі мексиканські цигарки без фільтра, бо раніше палили саме їх. Отже, спочатку мене рвало після кількох сцен, а потім я дійсно пристрастилася до тієї штуки, яку так ненавиділа. Я припинила на два роки, коли була вагітна і годувала грудьми. Слава богу, я так довго годувала грудьми, тому що це утримувало мене від сигарет", — зізнавалася вона.

16 років тому актриса стверджувала, що куріння — найогидніша звичка, і вона зав'язала з нею.

Не так давно Сальма відсвяткувала 15-річчя весілля з бізнесменом-мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Гаєк і 61-річний генеральний директор Kerring, чий власний капітал оцінюють у $7 мільярдів доларів, заручилися в березні 2007 року.

Після майже дворічних заручин вони зв'язали себе узами шлюбу в Парижі 14 лютого 2009 року, а лише за кілька місяців по тому відновили свої клятви в Італії.

Акторка, номінована на "Оскар", зовсім нещодавно знялася у фільмі "Супер Майк: Останній танець" і в епізоді "Чорного дзеркала" 2023 року. Вона також зіграє головну роль у наступному режисерському фільмі Анджеліни Джолі "Без крові", який перебуває на стадії постпродакшену.

Раніше Фокус писав, що Сальма Гаєк показала архівні фото з Пенелопою Крус.