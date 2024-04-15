Ще одна родичка Б'янки Цензорі розповіла, що сім'я думає про Каньє Веста

Каньє Вест зробив Б'янку Цензорі однією з найепатажніших жінок США. Думка її сім'ї з цього приводу викликає багато запитань.

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Що довше Б'янка Цензорі живе у шлюбі з Каньє Вестом і продовжує з'являтися на публіці практично без одягу, фанати дівчини все більше задаються питанням, куди ж дивиться її сім'я. Раніше сестра дружини репера Анджеліна говорила, що Цензорі лояльні до американського музиканта, а тепер висловилася й інша родичка Б'янки Софі, пише Daily Mail.

За словами Б'янки, дружина її кузена — тітка Б'янки.

Під час ефіру програми Ben, Liam & Belle на Nova ведучий Ліам Степлтон швидко почав розпитувати Софі про стосунки пари і страхи, пов'язані з цим, які зростають:

"Каньє виходить у лижній масці і в цій дивній величезній шкіряній куртці... а на ній панчохи в сітку і... з шокованим виразом обличчя. Вони ходять із дикими, дикими речами. Знаєш, що сім'я думає про все це? Вони щось на кшталт: ну, це трохи дивно?"

Однак відповідь Софі здивувала Ліама.

"Ні, вам доведеться запитати про це дружину мого кузена. Але все, що я знаю, це те, що вони закохані і щасливі", — заявила співрозмовниця.

Це сталося всього за кілька тижнів після того, як джерела повідомили, що батько Б'янки Лео викликав Каньє і його доньку, щоб вони прилетіли в Австралію для серйозної бесіди. Він хотів поговорити із зятем з приводу непристойного вигляду своєї дочки на публіці.

"Її батько все ще планує поговорити з Каньє, і Лео не буде заляканий силою або контролем Каньє. Ніхто не очікує, що тут будуть тільки веселки та сімейні портрети. Він був незадоволений візитом дружини до дочки, тому що він відчуває, що вона дозволила Б'янці продовжувати робити те, що вона робить. Так, Б'янка зухвало одягалася, поки її мати була там, але це було ніщо порівняно з деякими вбраннями, які вона носила до і після візиту", — розповіло одне з джерел.

Однак пізніше Анджеліна Цензорі спростувала, що така розмова була з боку її батька.

Зі свого боку Б'янка не звертає уваги на страхи родичів і запевняє, що вона знає, що робить, і в неї все під контролем. Дівчина є не тільки дружиною рєпера, а й його бізнес-партнером, на якій зав'язано багато справ музиканта.

Раніше Фокус писав, що перший бос Б'янки Цензорі розповів, чим вона вразила Каньє Веста.