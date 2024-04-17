Королева Летиція продемонструвала стильну спідницю на весну 2024 року (фото)

Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI на прийомі в Нідерландах. Подружжя зустрілося з іспанською громадою.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала елегантний образ під час прийому в Амстердамі в перший день свого державного візиту до Нідерландів. Про це пише Daily Mail.

Колишня іспанська журналістка була в топі з відкритими плечима та приголомшливій атласній спідниці Hugo Boss у NH Collection Amsterdam Barbizon Palace Hotel.

Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI на прийомі, який був організований для іспанської громади, що проживає в Нідерландах.

Королева Летиція та король Філіп Фото: Getty Images

З аксесуарів мама двох дітей додала масивний чорний пояс, що допоміг підкреслити її фігуру, та лаконічний клатч Bottega Veneta.

На ногах монаршої персони були чорні слінгбеки CAROLINA HERRERA. Вона зробила легкий макіяж та розпустила волосся, яке нещодавно сильно підстригла.

Тим часом король Іспанії традиційно одягнув сірий діловий костюм із сорочкою та краваткою.

Королева Летиція та король Філіп у Нідерландах Фото: Getty Images

Візит має на меті зміцнити дружбу між двома королівськими домами, оскільки Летиція та Філіп зустрінуться з королевою Максимою та королем Віллемом-Олександром.

Королева Летиція

Нагадаємо, король Філіп та королева Летиція відвідали похорон двоюрідного брата суверена.

Також Фокус писав про нову зачіску королеви Летиції.