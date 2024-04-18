"Знекровити фінансово": Анджеліна Джолі висунула Бреду Пітту нові звинувачення (фото)

Поки триває "війна" між колишнім подружжям з приводу продажу виноробні, Пітт за останні місяці здобув кілька юридичних перемог. У Люксембурзі було винесено ключове судове рішення, яке повернуло йому контроль над виноградником Chateau Miraval.

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Розрив стосунків, названий "війною троянд", між голлівудськими акторами Анджеліною Джолі та Бредом Піттом тривав дуже довго. Зірки розлучилися ще 2019 року, проте продовжують ділити спільне майно. Тепер акторка звинуватила колишнього чоловіка у "фінансовому виснаженні" через тривалу судову тяганину щодо виноробні, повідомляє Daily Mail.

Джолі заявляє, що Пітт "висмоктує з неї кров" і намагається контролювати її фінанси. Однак розслідування, яке провели журналісти видання, показує, що статки Анджеліни після розлучення різко зросли. Дії Пітта не тільки не призвели до виснаження її коштів, а й допомогли їй збагатитися майже на 100 мільйонів доларів.

Колишнє подружжя Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Ці гроші надійшли за рахунок кредитів, аліментів, подарунків і мільйонів, які вона отримала від продажу своєї 50-відсоткової частки у власності, що є предметом спору, — Шато Міраваль.

Колишній французький будинок пари, приголомшливий маєток площею 1200 акрів і виноградник, коштував 60 мільйонів доларів, коли вони купили його 2008 року. Тепер, завдяки зусиллям та інвестиціям Пітта в бізнес, він коштує приголомшливі 164 мільйони доларів.

Маєток Шато Міраваль Бреда Пітта й Анджеліни Джолі Фото: Getty Images

У нещодавно поданих судових документах, отриманих журналістами, акторка стверджує, що їй "надзвичайно болісно захищатися від позову Пітта — який сам по собі є ще одним прикладом його невпинних зусиль контролювати та фінансово виснажувати її".

За словами одного з джерел, знайомих із ситуацією: "Енджі каже, що Бред знекровлює її, але схоже, що вона хоче знекровити його. Бред не збирається зруйнувати свою колишню, він щосили намагається підтримати Джолі і допомогти їй фінансово, попри те, що вона виглядає такою мстивою".

Спочатку Пітт прагнув викупити частку Джолі сам, щоб зберегти виноробню "в сім'ї", якщо вона захоче відмовитися. Але акторка продала свої 50 відсотків акцій Chateau Miraval російському олігарху Юрію Шефлеру 2021 року без згоди колишнього чоловіка. За словами Джолі, пропозиція продати його Пітту за 54 мільйони доларів провалилася через його завищені вимоги. Але друзі оскароносної зірки фільму "Одного разу в Голлівуді" виступили на захист Пітта як людини, що була вельми щедрою у своїх стосунках з актрисою.

Раніше, 9 квітня повідомлялося про стан Бреда Пітта на тлі скандалів з Анджеліною Джолі. Стали відомими нові деталі конфліктів між акторською експарою.