Розкрито несподіване хобі пʼятирічного принца Луї

23 квітня 2024 року найменшому спадкоємцю принца та принцеси Уельських виповниться 6 років. Хлопчик доволі активний і емоційний на публіці, проте вже має серйозні захоплення.

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Стало відомо, яке несподіване хобі є в принца Луї. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні принц Вільям відновив виконання королівських обов'язків після того, як провів майже місяць у Норфолку зі своєю дружиною Кейт Міддлтон та їхніми трьома дітьми під час великодніх канікул.

Під час візиту до благодійної організації з розподілу їжі Surplus to Supper у графстві Суррей майбутній король Великої Британії розкрив один з інтересів свого молодшого сина Луї.

Під час знайомства з членами благодійної організації, яка працює в крикетному клубі Санбері, син Чарльза ІІІ зізнався, як сильно пʼятирічний принц Луї любить крикет.

Принц Вільям відвідав Surplus to Supper

Любов до спорту найменшого спадкоємця принца та принцеси Уельських не дивна, оскільки їхня родина є великими фанатами футболу, регбі та тенісу. В останні роки Кетрін та Вільям супроводжували своїх старших дітей, десятирічного Джорджа та восьмирічну Шарлотту, на деяких великих подіях, включаючи Євро-2020, Ігри Співдружності 2022 та тенісний турнір Вімблдон.

Зазначимо, що 23 квітня 2024 принцу Луї виповниться 6 років. Його мама Кейт Міддлтон наразі бореться з онкологією, про що стало відомо за кілька тижнів до цього.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

Нагадаємо, яку італійську страву полюбляють принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Також Фокус писав про титул принца Луї, коли його батько стане королем.