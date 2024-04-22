Сумнівна користь: 4 напої, які призводять до запалення та збільшення ваги

Смузі на сніданок, а протеїновий коктейль замість обіду — багато прихильників здорового харчування вважають, що чинять правильно, віддаючи перевагу цим, здавалося б, здоровим варіантам. Але це не так.

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У прагненні схуднути люди часто вибирають, на їхній погляд, корисні альтернативи, які мають сприяти зниженню ваги. Однак багато поживних напоїв можуть виявитися не такими корисними. Про "корисні" напої, які насправді можуть ускладнити втрату ваги та посилити запалення, пише She Finds.

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Фруктовий сік

Фото: Freepik

Фруктовий сік, який часто сприймається як корисний для здоров'я напій, може сприяти запаленню та збільшенню ваги через концентрований вміст цукру. Хоча натуральні фруктові цукри є корисними під час вживання в цільних фруктах, але в процесі приготування соку рідину витягують, залишаючи концентровані цукри без клітковини й інших сполук, які допомагають пом'якшити їхній вплив.

"Магазинні фруктові соки часто містять цукор і не містять клітковини, присутньої в цільних фруктах. Вживання фруктового соку без клітковини може призвести до швидкого підвищення рівня цукру в крові, сприяючи запаленню. Організм не реєструє рідкі калорії так само, як тверді, що призводить до надмірного споживання та потенційного збільшення ваги, — каже дієтологиня Кімберлі Букер. — Відсутність клітковини у фруктовому соку також може вплинути на відчуття ситості, полегшуючи споживання більшої кількості калорій із інших джерел".

Смузі

Смузі — це зручний спосіб включити до свого раціону фрукти, овочі й інші корисні інгредієнти, проте помилка полягає в контролі порцій і виборі інгредієнтів. Деякі магазинні смузі або навіть ті, що приготовані вдома, можуть бути занадто калорійними, особливо якщо вони містять висококалорійні інгредієнти, наприклад, солодкий йогурт, велику кількість фруктів або доданий цукор. Ба більше, рідкий смузі може не викликати такого ж відчуття ситості, як вживання твердої їжі, що потенційно може призвести до переїдання.

"Хоча смузі можуть здатися гарним вибором, ці калорійні напої можуть легко сприяти збільшенню ваги та запаленню, якщо не вживати їх усвідомлено", — зазначає сертифікована тренерка Джоанна Вен.

Протеїнові коктейлі

Фото: Freepik

Хоча білок необхідний для побудови та відновлення тканин, деякі протеїнові коктейлі можуть містити приховані калорії та цукор. Надмірне вживання цих напоїв може призвести до надлишку калорій, перешкоджаючи схудненню. До того ж, якщо покладатися виключно на протеїнові коктейлі як замінники їжі, може не вистачати різноманітності поживних речовин, що містяться в цільних продуктах.

"Протеїнові напої можуть містити багато калорій або цукру, залежно від марки, перевіряйте склад і розгляньте інші, здоровіші альтернативи, приготовані з цільних продуктів, багатих на білок", — каже дієтологиня Ліза Ендрюс.

Дієтичні напої

Фото: Freepik

Дієтичні напої можуть здатися чудовим вибором для тих, хто стежить за споживанням калорій, але штучні підсолоджувачі, які містяться в дієтичних напоях, можуть порушити природну реакцію організму на цукор. Ці підсолоджувачі можуть впливати на апетит і потяг до їжі, змушуючи людей споживати більше калорій.

Ці дієтичні напої містять штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сахарин або сукралоза, що, за даними деяких досліджень, здатні посилювати запалення. Ці підсолоджувачі можуть порушити баланс кишкових бактерій, це призведе до запалення кишківника та різних запальних реакцій у всьому організмі.

"Хоча вони кращі, ніж їхні аналоги з високим вмістом цукру, дослідження показують, що напої, які містять штучні підсолоджувачі, також пов'язані з ожирінням", — підкреслює Ендрюс.

Нагадаємо, 5 напоїв, які допоможуть позбутися цукрової залежності.

Раніше Фокус писав про те, які напої підвищать вироблення колагену та повернуть молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.