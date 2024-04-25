Це дуже важливо. Як звук будильника впливає на наш настрій і здоров'я

Багато людей використовують будильник для того, щоб прокидатися в певний час. Але чи замислювалися ви про те, як ви себе почуваєте після того, як він продзвонить. Виявляється звуки будильника можуть бути дуже небезпечні для здоров'я.

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Мало кому подобається звук будильника. Він порушує наш приємний сон, але може бути й інша причина роздратування та тривоги. Дослідження довело, що деякі звуки можуть бути більш болісними, ніж інші. Про це пише NewsMedical.

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Будильник і стрес

Фото: deteetarkan/Getty Images

Дослідження Національного інституту промислової гігієни Японії дійшли висновку, що пробудження від звуку будильника чинить сильний вплив на наш організм. Раптові звуки провокують підвищення кров'яного тиску і частоти серцевих скорочень, спричиняючи тим самим викид адреналіну і стрес.

Дослідження довели, що звук будильника може підвищити рівень стресу. Це відбувається тому, що, коли ми перебуваємо в глибокому сні, звук будильника будить нас, викликаючи шок, який може зберігатися до кінця дня.

Наприклад, доктор Кріс Ідзіковскі з Единбурзького центру сну стверджує, що раптові зміни в організмі під час сну роблять нас вразливими рано вранці. Ми всі спимо циклами, проходячи 5 різних стадій сну:

Етап засинання

Неглибокий сон

Дельта-сон

Глибокий сон

Швидкий сон

Під час глибокого сну організм відновлюється, що ускладнює пробудження; Якщо ви прокидаєтеся під час глибокого сну, це погіршує вашу здатність мислити, що призводить до ранкової сонливості.

У журналі Американської медичної асоціації було опубліковано дослідження, згідно з яким пробудження в глибокому сні може вплинути на ваші когнітивні здібності, короткочасну пам'ять і навички рахунку. Усе це може зникнути через дві години після того, як ви прокинетеся. Однак це може мати довгострокові наслідки: хронічні психічні та фізичні захворювання.

На наш цикл сну і неспання впливає наш внутрішній циркадний годинник, який є основою системи сну. Він контролює безліч функцій нашого організму.

Чи впливає звук будильника на організм?

Фото: Freepik

Різні звуки по-різному впливають на наш настрій і тіло. Наприклад, гучний, раптовий звук з більшою ймовірністю спричинить стрес, тоді як, якщо ми прокидаємося під ніжні, тихі та спокійні звуки, ми рятуємо своє тіло від стресу.

Дослідження дійшли висновку, що гучний звук запускає в нашому організмі реакцію "бий або біжи", тому рекомендується, щоб звук будильника був якомога тихішим.

Способи пробудження

Щоб позбутися звички користуватися будильником, потрібно знайти інші способи пробудження. Навчити наше тіло прокидатися самостійно складно, але можливо. Ось кілька порад:

Вам необхідно встановити графік, коли лягати спати і прокидатися. Спочатку це буде нелегко, але з часом ваше тіло адаптується і це стане звичкою.

Постарайтеся лягати спати раніше, щоб вранці прокинутися природним шляхом.

Використовуйте тихі звуки або вібрацію, щоб допомогти собі прокинутися.

Пізніше скоротіть використання будильників і постарайтеся прокидатися природним шляхом. Ви можете використовувати природне сонячне світло, щоб прокинутися, або будь-який природний звук.

Обов'язково подрімайте вдень, постарайтеся зробити це нетривало і до 16:00. Якщо ви заснете після 16:00, вам буде важко заснути вночі.

Регулярно займайтеся спортом, фізичне стомлення дає змогу легко заснути рано.

Уникайте алкоголю, кофеїну та рясних прийомів їжі перед сном.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.