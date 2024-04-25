Это очень важно. Как звук будильника влияет на наше настроение и здоровье

Многие люди используют будильник для того, чтобы просыпаться в определенное время. Но задумывались ли вы о том, как вы себя чувствуете после того, как он прозвонит. Оказывается звуки будильника могут быть очень опасны для здоровья

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Мало кому нравится звук будильника. Он нарушает наш приятный сон, но может быть и другая причина раздражения и тревоги. Исследование доказало, что некоторые звуки могут быть более мучительными, чем другие. Об этом пишет NewsMedical.

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Будильник и стресс

Фото: deteetarkan/Getty Images

Исследования Национального института промышленной гигиены Японии пришли к выводу, что пробуждение от звука будильника оказывает сильное влияние на наш организм. Внезапные звуки провоцируют повышение кровяного давления и частоты сердечных сокращений, вызывая тем самым выброс адреналина и стресс.

Исследования доказали, что звук будильника может повысить уровень стресса. Это происходит потому, что, когда мы находимся в глубоком сне, звук будильника будит нас, вызывая шок, который может сохраняться до конца дня.

Например, доктор Крис Идзиковски из Эдинбургского центра сна утверждает, что внезапные изменения в организме во время сна делают нас уязвимыми ранним утром. Мы все спим циклами, проходя 5 разных стадий сна:

Этап засыпания

Неглубокий сон

Дельта-сон

Глубокий сон

Быстрый сон

Во время глубокого сна организм восстанавливается, что затрудняет пробуждение; Если вы просыпаетесь во время глубокого сна, это ухудшает вашу способность мыслить, что приводит к утренней сонливости.

В журнале Американской медицинской ассоциации было опубликовано исследование, согласно которому пробуждение в глубоком сне может повлиять на ваши когнитивные способности, кратковременную память и навыки счета. Все это может исчезнуть через два часа после того, как вы проснетесь. Однако это может иметь долгосрочные последствия: хронические психические и физические заболевания.

На наш цикл сна и бодрствования влияют наши внутренние циркадные часы, которые являются основой системы сна. Они контролируют множество функций нашего организма.

Влияет ли звук будильника на организм?

Фото: Freepik

Разные звуки по-разному влияют на наше настроение и тело. Например, громкий, внезапный звук с большей вероятностью вызовет стресс, тогда как, если мы просыпаемся под нежные, тихие и спокойные звуки, мы спасаем свое тело от стресса.

Исследования пришли к выводу, что громкий звук запускает в нашем организме реакцию "бей или беги", поэтому рекомендуется, чтобы звук будильника был как можно тише.

Способы пробуждения

Чтобы избавиться от привычки пользоваться будильником, нужно найти другие способы пробуждения. Научить наше тело просыпаться самостоятельно сложно, но возможно. Вот несколько советов:

Вам необходимо установить график, когда ложиться спать и просыпаться. Поначалу это будет нелегко, но со временем ваше тело адаптируется и это войдет в привычку.

Постарайтесь ложиться спать пораньше, чтобы утром проснуться естественным путем.

Используйте тихие звуки или вибрацию, чтобы помочь себе проснуться.

Позже сократите использование будильников и постарайтесь просыпаться естественным путем. Вы можете использовать естественный солнечный свет, чтобы проснуться, или любой естественный звук.

Обязательно вздремните днем, постарайтесь сделать это непродолжительно и до 16:00. Если вы уснете после 16:00, вам будет трудно заснуть ночью.

Регулярно занимайтесь спортом, физическое утомление позволяет легко заснуть рано.

Избегайте алкоголя, кофеина и обильных приемов пищи перед сном.

Напомним, 6 напитков, которые помогут вам лучше выспаться.

Ранее Фокус писал о том, что существует ряд продуктов, которые могут помешать вам уснуть и полноценно восстановиться.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.