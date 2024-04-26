"Це була трагедія": Раміна Есхакзай уперше розкрила причину розриву з нареченим

Про розрив Раміни Есхакзай та Євгена Проніна стало відомо навесні 2023 року. Вони були разом близько пʼяти років.

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Українська YouTube-блогерка Раміна Есхакзай розповіла, як їй вдалося зберегти дружбу з колишнім нареченим, юристом Євгеном Проніним. Про екологічний розрив Раміна, її колишній коханий та Євген Янович поговорили в новому випуску проєкту "30+".

Ведуча шоу пригадала, як вони з Євгеном ходили на терапію, намагаючись врятувати стосунки, проте це не вдалося зробити. Розрив навесні 2023 року сильно ранив Раміну.

"Коли ми розсталися, це для мене було повне розчарування. Я із цією людиною планувала прожити все життя, це був план і ми його дотримувалися. Я була зациклена в стосунках на тому, щоб у майбутньому ми пройшли марафон із випробувань, ніж насолоджувалася тим, що є. Для мене це була трагедія, що мені зробили пропозицію, 5 років прожила з людиною і на цьому все", — зіззналася українська знаменитість.

Виявилося, що причиною розриву юрист назвав те, що його колишня наречена "постійно запізнювалася", а згодом сказав їй, що та "настільки крута" і він "не може дотягнутися до неї".

Раміна Есхакзай та Євген Пронін

Після розриву з екснареченою Євген повністю присвятив себе роботі.

"Я мав обмеження по часу, коли ми були у стосунках, у нас не збігався час прокидання. Я рано прокидаюся, а Раміна пізно лягає через роботу і пізно прокидається, і коли я почав знову жити сам, мені не потрібно тихо ходити по квартирі", — розповів юрист.

Раміна Есхакзай Фото: Пресслужба Раміни Есхакзай

Виявилося, що Раміна Есхакзай навіть хотіла зателефонувати Володимиру Дантесу, знаючи, що він теж пережив розставання після тривалих стосунків. У 2022 році стало відомо про розлучення співака та Наді Дорофєєвої.

Втім, наразі Євген та Раміна зберігають хороші стосунки. За словами Проніна, рідні можуть поцікавитися, як справи в його колишньої нареченої та попросити передати подарунок.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай натякнула на нові стосунки.

Також Фокус писав про готовність Раміни Есхакзай вступити до війська.