"Мені було дуже страшно": Дуа Ліпа розповіла про свій шлях сходження до слави (фото)

Співачка зробила собі ім'я в музичній індустрії. На початку своєї кар'єри Дуа Ліпа була в пошуку особливого стилю, тоді багато хто критикував її.

Related video

Британська співачка Дуа Ліпа заявила, що її сходження до слави протягом багатьох років було непростим. Її часто критикували, але тепер вона набула впевненості. Співачка 1 травня в інтерв'ю Зейну Лоу на Apple Music 1 розповіла про свою нову епоху у творчості, повідомляє DailyMail.

"Нарешті я досягла того етапу у своїй кар'єрі, де почуваюся по-справжньому впевнено. Мені знадобилося так багато часу, щоб дістатися до цього місця", — поділилася Дуа.

За словами 28-річної співачки, написання пісень для неї також є формою терапії: "Написання цих пісень для мене є формою терапії. Це така вразлива річ — записати свої думки в мелодію, а потім дозволити іншим людям її почути".

Красуня продовжила розповідь і поділилася про те, як вона впоралася з величезною кількістю критики на початку свого творчого шляху.

"Я думаю, що все відбувається поетапно і хвилеподібно. Може бути момент, коли люди дійсно люблять тебе, і ти відчуваєш таку підтримку і думаєш: "О, це чудово. Особливо на початку. Я не відчуваю жодної ненависті. Це здорово. Я пам'ятаю, навіть коли Пеню нагородили премією "Греммі", були люди, які говорили: "Вона цього не заслуговує", "У неї немає вміння триматися на сцені", "Вона не може цього зробити", "Вона недостатньо підготовлена для цього, її не буде тут наступного року".

Співачка Дуа Ліпа Фото: vogueitalia

Зірка часто отримувала негативні коментарі, але через роки, вона не відчуває почуття ненависті ні до кого. Ліпа просто йде своїм шляхом.

"Такого було багато. Це в певному сенсі підживлювало мене. Я намагаюся не використовувати критику як помсту. Я старанно працюю, все це фоновий шум, я просто йду своїм шляхом. Тому що кожного разу, коли хтось сумнівався в мені, я доводила їхню неправоту", — поділилася знаменитість.

Дуа розповіла, що ніколи не думала про славу. Її захоплював сам процес творчості, вона багато експериментувала, як з репертуаром, так і з тембром голосу.

"У певному сенсі в мене не було жодних заборон. Я стрибала, експериментувала і пробувала щось нове. На самому початку, в якомусь сенсі, мені було дуже страшно...", — заявила співачка.

Вона також додала, що зі своїм останнім альбомом їй вдалося бути більш "чесною" і "відкритою", як ніколи раніше.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що Дуа Ліпа в шикарній сукні Chanel вийшла на червону доріжку Time 100 у Нью-Йорку. Вона продемонструвала струнку фігуру в гламурному образі на зірковому заході.